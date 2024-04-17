美股警訊？分析師預測「暴跌30%」遭拋售　這時間點又重挫

▲美國分析師預測美股下跌。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國知名市場分析師布萊迪（David Brady）警告，美股標普500指數（S&P 500）可能在近期暴跌30%，從5000多點下殺至3500點左右，創下18個月新低。儘管11月5日大選前會微幅反彈，但考量到國內外面臨的經濟與地緣政治壓力，卻無法太過持久，美國大選過後，又將面臨另一波重挫。

《商業內幕》報導，布萊迪不只是市場分析師，也是基金經理、前外匯交易員，著有「FINEST Report」一書，分析金屬與礦業市場，如今在podcast節目「Thoughtful Money」分享上述預測。

布萊迪認為，美股已被嚴重高估，投資者面臨的下行風險遠大於上行風險，看起來肯定會出現拋售行為。不過，拜登政府希望在11月大選前保持強勁股市與經濟，因此聯準會（Fed）將透過降息與增加資產負債等方式扭轉局勢。

他說，「我的拙見是短期的，（股市）下跌20-30%，然後聯準會就會一如既往地做出回應，接著市場上漲。大選之後，股市將會遭到重創。我預計，股市會因為美國經濟與世上其他地方正在發生的事情（地緣政治）而下跌。」

此外，布萊迪也預測，美國大選過後，標普500指數可能暴跌至1000點左右，抹煞過去14年的漲幅，回到2010年的水準。

事實上，布萊迪不是唯一提出悲觀預測的人。電影「大賣空」主角原型、傳奇投資人伯里（Michael Burry），泡沫預言家、資產管理公司GMO聯合創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）、被華爾街譽為「先知」（prophet）的傳奇投資人席林（Gary Shilling）都曾對市場與經濟發布嚴峻警告。

但值得強調的是，美國經濟與股市在很大程度上打臉了這些說法。今年稍早美股創下歷史新高，通膨顯著降溫，失業率保持在歷史低點左右，經濟成長依舊強勁。