正妹人妻敵不過小三！「當街捉姦」猛砸車窗　鄉民搶圍觀超壯觀

▲ 眾多鄉民圍觀捉姦現場。（翻自Khánh Hòa 24H臉書）

圖文／鏡週刊

越南近日發生一起轟動全國的婚外情捉姦事件，一名絕美人妻當街捉姦在車，並拿磚塊狂砸車窗，但車內的老公與小三似乎無動於衷，反而引來眾多鄉民圍觀，現場場面極為壯觀。

據悉當時有一名自稱是正宮的人妻，在河內街頭當街攔車，更對老公與小三「捉姦在車」。但老公與小三都無動於衷，接著人妻開始拿磚塊，不斷敲打車窗，試圖逼兩人下車，人妻更一度大喊，「這是我老公！」並拿出全家福照片向現場民眾證明。但老公與小三都沒有動靜，反而引來眾多鄉民圍觀，大家紛紛拿出手機拍攝、直播，瞬間讓這起捉姦事件，意外變成全國矚目活動。

▲ 老公無動於衷。（翻自Khánh Hòa 24H臉書）

▲ 人妻出示全家福照片。（翻自Khánh Hòa 24H臉書）

據南韓《NEWS 1》報導指出，由於現場人潮眾多，一度引發交通阻塞，警方獲報後趕抵現場處理並維持秩序，這時人潮才散去。之後該名人妻、老公與小三也接受警方訊問，目前全案朝司法案件偵辦中。

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