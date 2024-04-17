終於可以「周休三日」！新加坡公布最新就業準則　今年底開始實施

▲新加坡人力部下達指導方針，建議企業能夠通融員工周休三日、在家上班等請求。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

自從全球經歷新冠肺炎疫情以後，「遠距在家辦公」成為新一波主流的工作模式，而近年「周休三日」的討論熱潮更是西風東漸。對此，新加坡最近公布新的就業準則，勞工可於今年12月起向雇主提出增加遠距辦公天數、調整工時彈性上班、甚至是周休三日等需求，盼能藉此留住國際人才。

根據新加坡《商業時報》，新加坡政府、新加坡全國職工總會（NTCU）、新加坡全國雇主聯合會（SNEF）派出代表主持三方共同小組，本月15日公布新一波勞工人事指導方針，並由新加坡人力部財務部長暨工作小組聯合主席顏曉芳（Gan Siow Huang）在儀式上啟動指導方針，表示從12月1日起勞工可向雇主合理提出周休三日等需求。

儘管這項指引方針本身並不具備法律上的強制約束力，但卻要求新加坡內部企業建立符合指引方針的內部程序，使員工能夠透過管道向資方提出要求，例如透過工作門戶網站或是電子郵件向主管提出周休三日或減少工時等請求，而上級主管必須在2個月內針對勞工請求做出書面決定，若資方拒絕時必須提出合理的理由解釋。

也因此，一旦資方或主管認為職員提出的請求可能會降低企業生產力、提高人事成本，或因為工作性質上難以達成，在拒絕時必須以合理的理由向職員解釋，而非以「違反企業傳統」或「管理層無法接受彈性上班文化」為由拒絕。

報導分析，企業能透過進步和包容來獲得更多的人才與勞動力，特別是護理人員與老年人可能會受益。而在新加坡人力部去年的調查中，僅有68%的企業提供至少一項滿足「靈活工作安排」（FWA）要求，雖然比例上低於2021年的91%，但卻高於2019年新冠疫情流行前的53%。