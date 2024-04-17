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拜登經濟表現受考驗　路透民調：41%選民認同「川普會做更好」

▲▼美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年總統大選，拜登將再次對戰川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選將在11月5日登場，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國選民認為，在經濟議題方面，共和黨候選人川普（Donald Trump）比民主黨籍總統拜登（Joe Biden）更具優勢。

根據民調結果，41%受訪者認為，川普將提出更好的經濟政策，34%受訪者在這一題選擇拜登。其他選民給出的答案包括不確定，或者2人之中沒有誰比較好。

不過，被問及誰能更好地應對政治極端主義（political extremism）並且保護民主時，高達38%受訪者選擇拜登，僅29%選擇川普。

▲▼美國前總統川普、美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

本次線上民調為期3天、於14日結束，一共訪問1016名來自全美各地的成年人，誤差範圍3%。路透社分析，政治極端主義以「些微優勢」勝過經濟，成為這次受訪者最關心的話題，但美國經濟狀況仍是影響拜登連任希望的重要因素之一。

今年各大民調大致顯示，2名候選人的支持率不相上下。

拜登4月份支持率略為下跌，從3月的40%，略降至38%，他的81歲高齡也是外界關切因素之一。儘管近月通貨膨脹明顯放緩，失業率2年多以來也都保持在4%以下，但選民早被多年來快速上漲的物價給刺痛。

與此同時，儘管川普在黨內聲勢浩大，但是官司纏身，他在喬治亞州、紐約州、華盛頓特區、佛羅里達州面臨4大刑事案件、至少88項刑事指控，但對於每一項指控均不認罪。

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