離奇飛行事故！機師空中「摔出機艙」　機體垂直撞地乘客身亡

▲2022年10月，美國賓夕法尼亞州發生一起實驗性自製小型飛機墜毀事件，調查報告近日出爐。（示意圖／翻攝Unsplash）

圖文／CTWANT

2022年10月，美國賓夕法尼亞州發生一起實驗性自製小型飛機墜毀事件，造成76歲機師史奈德（Ronald Snyder）和59歲的乘客鮑文（Michael Bowen）共2人死亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日發布最終調查結果，表示機師竟然是先「摔出機外」撞上機尾，隨即造成飛機墜毀。

根據NTSB調查報告，這架實驗性質的熊鷹巡邏機（Bearhawk Patrol）自賓州的威爾克斯-巴里懷俄明州谷機場（Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport）起飛，墜毀在漢諾威郡（Hanover County）一座農場。

報告指出，飛機起飛前，機師曾和另一名友人提及「飛機的控制鋼纜有問題，在轉彎時會造成偏移」，友人測試飛行10分鐘後，確實注意到飛機有「奇怪的偏航」問題。於是史奈德載著同樣有機師資格的鮑文起飛進行測試，隨即發生意外。

據目擊者描述，當天小飛機起飛後，起初飛行還算平穩，但只在空中停留了幾分鐘便開始翻滾，機頭一度向下，後續又突然快速朝上傾斜。此時多名目擊者目擊機師掉出機外，還有一名目擊者聲稱看到機師撞上機尾，接著機師及小飛機便墜落地面。

根據調查報告，目擊者稱飛機起飛前有看到史奈德繫好安全帶，但調查時確認安全帶並未繫上，顯然機師在飛行途中已解開安全帶。

報告推測，有可能是飛行員在試圖觀察尾翼時，不慎從飛機上掉了下來，或者飛行員在試圖觀察尾翼時不慎觸碰到控制裝置，然後導致了突然的俯仰力矩將他從飛機上彈出，最終釀成這起不幸的事故。

根據調查報告，飛機墜落在離起飛機場西南方約5英里（約8公里）處，殘骸顯示這架飛機很可能是機頭朝下垂直撞擊地面的。飛機墜落後留下了一條1900英尺（約580公尺）長的殘骸痕跡，而尾翼和飛行員距離主殘骸地點500英尺（約150公尺）以上。

此外，根據據NTSB調查，史奈德正在服用藥物來控制高膽固醇和高血壓，但據信他的心血管健康狀況並不是導致墜機的原因。

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