26歲未婚妻激戰高中校長！　男友暴怒捅死她「血屍棄小王家門口」

▲ 馬泰布拉犯案後開直播坦承犯行與動機。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非林波波省發生一起恐怖情殺案，一名男子得知論及婚嫁的女友和其他男人有染，持刀刺死女友後棄屍於小王家門口，接著開車到樹林裡開直播坦承犯案，隨後畏罪自殺。

根據《鏡報》，36歲男子馬泰布拉（Joshua Mathebula）在臉書化名Otla Ipona，得知26歲未婚妻和高中時就曾發生關係的學校校長塞赫拉佩洛（Meneer Sehlapelo）重燃愛火，14日憤而持刀攻擊女友，反覆刺向她的頸部及胸部致死，再將屍體棄於塞赫拉佩洛家門前的台階上。

馬泰布拉犯案後開車到附近樹林，開直播指控塞赫拉佩洛會和女學生約會，在他女友還在學時就和她發生性關係，更導致女友因此輟學。如今卻有人告訴他，女友趁他去上班時和塞赫拉佩洛幽會，才知女友和對方舊情復燃。

馬泰布拉在近4分鐘的直播中坦承「用刀捅了她好幾下」，「把她留在塞赫拉佩洛家門口」，也承認自己犯案當下喝醉酒，但並非酒後失控，而是出於憤怒才會動手，「現在我要用殺她的方式自殺」。

▲ 馬泰布拉留給塞赫拉佩洛的紙條上也沾有血跡。（圖／翻攝自臉書）

當地警方當天稍晚先是尋獲遇害的女子遺體，接著在附近找到馬泰布拉，也在他車上找到血跡斑斑的凶器，擋風玻璃前還放著一張留給塞赫拉佩洛的紙條，「現在她是你的了」。驗屍仍在進行中，警方證實全案正朝謀殺後自殺方向偵辦。

馬泰布拉友人事後發文透露，她女友曾向朋友坦承，趁馬泰布拉上班時和塞赫拉佩洛做愛是因為對方會付很多錢給她，但她以為不會被發現。友人還提到，馬泰布拉「真的很喜歡她，也打算娶她」，「有人覺得最好還是讓他知道（女友出軌），但沒人料到會發生這種事」。

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