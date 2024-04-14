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韓小孩喝完飲料「大便變藍色」　竟是工讀生加1物！家長驚：這能喝嗎

（示意圖／翻攝自chosun　online）

▲小孩喝完飲料後排出「藍色糞便」。（示意圖／翻攝自chosun online）

圖文／CTWANT

由於技術的發展，目前飲料的顏色的確是五彩繽紛，但同時也給人一種「不健康」的感覺。日前南韓就發生一起類似的事情，一名網友表示自家的小孩喝完咖啡店的飲料後，不僅嘴角出現藍色的痕跡，就連上廁所出來的大便也變成藍色的。後來才知道，原來是工讀生出包，竟然直接將未稀釋的食用色素添加在飲料中。

根據《chosun　online》報導指出，整起事件發生於7日，一名網友表示，他與小孩前往一處咖啡店用餐時，小孩點了一杯藍色的飲料。沒想到小孩喝下去之後，嘴角就出現藍色的痕跡，如此畫面，當下就讓該名網友覺得「這飲料能喝嗎？」

在與店家投訴後，店家隨即調閱監視器，發現是新來的工讀生直接將未稀釋食用色素添加在飲料中。後續店家與該名網友達成退款的協議，網友也將這起事件當成一個生活中的小插曲。只是沒想到，一直到隔天，小孩去廁所上完大號後，小孩的糞便竟然也變成藍色的，如此情況讓網友感到十分驚訝，甚至開始擔心起小孩的腸胃是否還好。

後續網友在網路上調查，發現其實早在2021年、2023年，這家店都出現類似的情況，就有其他網友表示，有人就跟網友的小孩一樣，在店內喝完藍色的飲料後，隔天上廁所也都是藍色的。

報導中也提到，目前南韓已經有針對食用色素的每日可攝取量進行規範，其中每日每公斤僅可攝取綠色3號25毫克、紅色2號0.15毫克、紅色3號0.1毫克。

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