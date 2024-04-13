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金正恩秘密戀人？全場只有她敢「低頭滑手機」　被爆早有私生子

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩身邊罕見的女性親信、曾是北韓人氣歌手的玄松月，最近被拍到隨行赴工地視察時，只有她一個人低頭在滑手機，其餘幹部則專心聽著金正恩指示，被認為權勢地位又再次上升。外傳玄松月是金正恩的緋聞前女友，如今又有前情報員爆料，玄松月秘密地和金正恩生下一名私生子。

▲▼金正恩還在講話，玄松月光明正大低頭滑手機。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正恩還在講話，玄松月光明正大低頭滑手機。（圖／翻攝自YouTube）

根據朝鮮日報報導，玄松月跟在金正恩身邊工作多年，一路飛黃騰達，先後擔任牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團團長，曾於2018年平昌冬奧率團訪問南韓，2019年開始負責金正恩的活動儀典工作，雖然實際權力仍有差距，但已升官至北韓勞動黨中央委員會宣傳部副部長，和金正恩胞妹金與正職位相同。

朝鮮中央電視台5日報導稱，金正恩親赴平壤和盛地區1萬戶住宅建築基地進行視導。新聞畫面顯示，金正恩一邊用手指向某處，一邊往前走，所有幹部們追隨著他的視線看去，並拿著小手冊謹慎記下金正恩的指示，唯一只有玄松月還低著頭不斷在滑手機，看起來漫不經心。

▲▼金正恩緋聞前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月隨領導人前往越南。（圖／路透社）

▲金正恩緋聞前女友玄松月在黨中央的職位和金與正一樣是副部長。（圖／路透）

專家分析，金正恩秘書室（書記室）透過玄松月傳達報告內容與緊急簡訊，在金正恩跑行程的途中，負責政治活動安排的玄松月可以左右一切。南韓統一部部長特別助理高英煥表示，看來玄松月的權限比過去所想的還要更大。

退役的南韓情報官員崔洙勇（音譯）近日向月刊朝鮮表示，玄松月與金正恩不只有工作上的關係，金正恩年輕時在瑞士留學期間就曾經和她打過國際電話，兩人淵源匪淺，還有人主張玄松月為金正恩生下了一名私生子，名叫金日豐（Kim Il-bong，音譯）。

崔洙勇說，金日豐身體非常健壯，但正牌元配李雪主與金正恩所生的長子卻像是感染肺病的患者一樣骨瘦如柴，不適合公開露面，用北韓的說法來形容就是「外表模樣令人覺得心寒可悲」。但崔的說法尚且無法證實。

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