美俄衛星差點相撞「相距僅10m」　NASA專家全嚇壞

▲一顆俄羅斯衛星和一顆美國衛星2月底差點相撞，兩者相隔僅10公尺。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

NASA近日公布一件驚險的太空事件，一顆俄羅斯衛星和一顆美國衛星2月底差點相撞，兩者相隔僅10公尺，若不幸真的擦撞，恐怕會導致危及人類生命安全的災難。

根據《紐約郵報》報導，NASA副署長梅洛伊（Pam Melroy）在科羅拉多州的年度太空研討會（Space Foundation’s Space Symposium conference）上證實這起事件。差點擦撞的2顆衛星分別是已報廢的俄羅斯間諜衛星Cosmos 2221和NASA的「熱氣層—電離層—中氣層能量與動力研究探測衛星」（TIMED），當時兩顆衛星相距僅10公尺。

梅洛伊說，儘管NASA早就知道這兩顆衛星的軌道會非常接近，並和美國國防部一起密切監視這兩顆衛星的動態，但他們並未料到這2顆衛星會以如此近的距離擦身而過，「這個距離甚至比我跟坐在第一排的人還要近，NASA的專家真的嚇壞了。」

梅洛伊表示，「如果兩顆衛星碰撞，將會產生數千塊碎片。這些小碎片以每小時1萬英里（約1.6萬公里）的速度移動，可能會像子彈一樣穿透其它的太空飛行器，對人類的生命造成威脅。」

《每日電訊報》指出，目前地球軌道上有超過1萬顆人造衛星在運行，這個數量自2019年以來已經增加4倍，未來還會持續增加；預計將有40萬顆已獲許可部署的低地軌道衛星，另外還有約1萬6000顆的報廢衛星在軌道上運行。

梅洛伊警告，隨著衛星數量的持續增加，「凱斯勒效應」（Kessler Syndrome）的問題將越來越嚴重。該效應是指，若軌道上的物體發生碰撞，會引發一連串的連鎖反應，進一步產生更多的碎片，最終可能導致整個軌道變得混亂，不僅可能摧毀現有的衛星系統，還將讓人類難以進入太空。