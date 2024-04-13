伊朗報復行動在即！拜登警告「不要動手」　急調兵力挺以色列

▲美國總統拜登警告伊朗不要動手。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對中東情勢加劇，美國總統拜登12日向記者表示，他認為伊朗遲早會對以色列發動攻擊，因此警告伊朗不要動手，強調美方致力於保衛以色列。此外，知情人士透露，五角大廈正在向中東地區轉移更多軍事資產，加強地區威懾。

根據CNN報導，拜登12日被問及，伊朗可能會多快對以色列發動攻擊時表示，「我不想透露安全訊息，但我預期是早晚的事。」至於現在想向伊朗傳遞什麼訊息，拜登則說，「不要動手。」

白宮12日指出，伊朗發動襲擊的威脅是真實、可信且可行的。白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美方正密切關注此事，但拒絕透露預估可能會發動攻擊的時間。

五角大廈匿名官員向CNN表示，現在國防部正在向中東地區轉移額外的軍事資產，「以加強地區威懾，增加對美國軍隊的武力保護。」此外，另外兩名美國官員透露，美國將試圖攔截任何向以色列發射的武器。

匿名情報界消息人士指出，伊朗對以色列的襲擊可能是由伊朗在該地區的代理人進行，而不是由伊朗直接執行，「伊朗已經敦促其幾個代理民兵組織同時使用無人機和導彈對以色列發動大規模襲擊，最快在本周就會發動攻勢。」