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駐英代表姚金祥BBC受訪　籲英持續警告北京勿推升局勢

▲▼歐洲司司長姚金祥。（圖／翻攝自外交部直播）

▲駐英國代表姚金祥。（圖／翻攝自外交部直播）

文／中央社

駐英國代表姚金祥11日接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）採訪時說，他希望英國政府能持續向中國傳達強烈訊號、警告中方勿對台灣採取任何趨近「臨戰邊緣」的舉措。

BBC Radio 4記者詢問，考量中國侵台可能性，希望英國政府如何協助台灣時，姚金祥作以上表示。

倫敦首見以台灣為主題的當代表演與視覺藝術節。「台灣藝術節」（Taiwan Festival）今天在「王冠劇院」（The Coronet Theatre）登場，11日舉行開幕晚會，姚金祥應邀出席，期間接受BBC Radio 4採訪。

姚金祥說，他期待英國觀眾看見台灣年輕一代的創意力，也希望英國對台灣的認識不僅是半導體、電子產業，而是體認到台灣是鮮活有力的民主政體、台灣人充滿創意。

記者詢問，姚金祥認為北京會如何看待如「台灣藝術節」般聚焦台灣的藝文活動。姚金祥說：「我希望他們會羨慕嫉妒。」

他指出，台灣年輕一代十分有創意、有天賦，「因為他們出生、成長於自由民主社會」，是自由民主讓他們如此有創意。

記者關切中國犯台野心。姚金祥說，政府從未排除中國對台灣採取軍事行動的可能性，重點是，台灣必須做好準備、強化防衛能力、提升民眾韌性。

姚金祥指出，台灣將延續既有的謹慎不躁進、不挑釁路線，但兩岸需在平等、有尊嚴的原則下，坐下來談。他強調，台灣不會接受任何像「承認一中原則、一國兩制」這樣的政治對話先決條件。

 
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