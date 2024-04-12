凱特患癌後首露面！威廉攜10歲喬治現身　激動揮拳加油畫面曝

▲威廉11日帶喬治一同觀賞阿斯頓維拉的球賽，這是2人在凱特宣布患癌後首次公開露面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃自3月公布罹癌後，丈夫威廉王儲就暫停了所有公開活動，低調地在凱特身邊陪她度過所有難熬的治療。11日，威廉首次公開露面，與長子喬治一同現身伯明罕維拉公園球場（Villa Park），觀賞英超球隊阿斯頓維拉（Aston Villa）的聯賽賽事。

據《每日郵報》報導，在阿斯頓維拉11日對戰法國球隊里爾（Lille）的賽事中，威廉與戴著藍紫相間應援圍巾的喬治，一同來到球場為2人的共同愛隊「阿斯頓維拉」加油打氣。

現場拍到的畫面可見，這對父子興致高昂地站在看台上，當前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）進球領先里爾時，2人也激動得站起身，揮拳歡呼，欣喜之情盡顯無遺，而阿斯頓維拉也沒有讓這對王室父子失望，最後以2比1贏得比賽。

事實上，這已不是威廉和喬治第一次出現在球場的看台上。此前，威廉已多次公開承認自己是阿斯頓維拉的支持者，而他作為英國的足球協會主席，也十分樂見喬治對足球的熱愛，更為喬治同樣支持阿斯頓維拉一事感到欣慰。

不過，由於這是威廉與喬治在凱特宣布患癌消息後，首次一起公開露面，因此這一次2人的出現異常引人注目。目前，威廉一家正在諾福克郡安默堡（Anmer Hall）的寓所度過復活節假期。據悉，喬治、夏綠蒂和路易將於17日返回英國，準備開學。