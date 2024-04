愛妻凱特證實罹癌　威廉沉默18天後首發文！IG致敬退役女國腳

▲ 威廉自凱特證實罹癌後不曾公開露面。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國凱特王妃(Kate Middleton)3月公布罹癌消息,丈夫威廉王儲(Prince William)至今未公開發聲,10日時隔半月透過夫妻倆的官方IG發文,向當天宣布從國際足壇引退的女足球星戴利(Rachel Daly)致敬。

根據《每日郵報》,威廉與凱特共用的官方IG帳號10日下午發出一則限時動態,向有「母獅」(Lionesses)之稱的英格蘭女子足球代表隊球員戴利表示感謝,也透過社群平台X同步發文。

▼ 威廉凱特官方IG限時動態。(圖/翻攝自IG)

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L