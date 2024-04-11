愛妻凱特證實罹癌　威廉沉默18天後首發文！IG致敬退役女國腳

▲ 威廉自凱特證實罹癌後不曾公開露面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月公布罹癌消息，丈夫威廉王儲（Prince William）至今未公開發聲，10日時隔半月透過夫妻倆的官方IG發文，向當天宣布從國際足壇引退的女足球星戴利（Rachel Daly）致敬。

根據《每日郵報》，威廉與凱特共用的官方IG帳號10日下午發出一則限時動態，向有「母獅」（Lionesses）之稱的英格蘭女子足球代表隊球員戴利表示感謝，也透過社群平台X同步發文。

▼ 威廉凱特官方IG限時動態。（圖／翻攝自IG）

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024

戴利過去多次代表國家征戰，被英媒封為母獅英雄，10日宣布從國際足壇退休。威廉在IG限時動態轉發她的貼文並寫下，「謝謝妳為母獅帶來這麼多難忘的精彩表現，以後在阿斯頓維拉隊（Aston Villa，戴利所屬球隊）多多進球！」並在下方署名W表明身分。

兩人的官方帳號上一次發文就是在3月23日，凱特透過預錄影說明病情。她今年稍早接受腹部手術中意外發現罹癌，目前正接受預防性化療，家人近幾周來相當低調。

凱特證實罹癌後，威廉從未公開露面，預料在3名兒女結束復活節假期返校以前，不會履行王室職責。