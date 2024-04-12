肉體交換「免費打肉毒」！　英國名醫診間激戰女病患

▲英國醫師驚傳用「免費肉毒桿菌」換取與女病患做愛。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國知名醫師艾修（Dr Tijion Esho）經營多間醫美診所，也多次上過電視通告，享有不小名氣。孰料，他卻以「免費打肉毒桿菌」作為交換條件，在診所內與女病患做愛。

42歲的艾修曾上過英國獨立電視（ITV）、英國廣播公司（BBC）、E4等電視頻道的節目，他創辦的艾修診所（Esho Clinic）在倫敦、利物浦、杜拜都有分院，還有很多名人客戶，如今卻爆發醜聞。

法庭聽證會引述的2019年訊息紀錄顯示，艾修告訴女病患A，他可以替對方「注射肉毒桿菌、換取性服務，卻不被抓到」，儘管明知此舉將違反醫師守則。2021年，2人就在位於紐卡斯特（Newcastle）的診所發生性關係，並且注射肉毒。

TV cosmetic doctor Dr Tijion Esho gave free Botox to an OnlyFans model in return for sex at his clinic, a medical tribunal has found



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事實上，早在此案前，艾修就多次在諮詢期間，對女病患A的臀部形狀做出不恰當評論，隨後撫摸對方頭髮，並在對方身上摩擦。

醫學總會（GMC）調查期間，艾修的執業能力暫時受限，不准在缺乏監護的情況下對女病患看診，也不得在臨床環境之外接觸病患。

如今，英國醫療法庭執業者服務（MPTS）在聽證會上裁定，艾修的行為出於性動機，本月稍晚將再度召開聽證會，確認其不當行為是否減損執業能力。

儘管艾修承認與女病患A有不正當感情關係，在Instagram互傳不恰當的性愛訊息，但否認2人有過任何身體接觸。