肉體交換「免費打肉毒」！　英國名醫診間激戰女病患

▲英國醫師驚傳用「免費肉毒桿菌」換取與女病患做愛。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國知名醫師艾修(Dr Tijion Esho)經營多間醫美診所,也多次上過電視通告,享有不小名氣。孰料,他卻以「免費打肉毒桿菌」作為交換條件,在診所內與女病患做愛。

42歲的艾修曾上過英國獨立電視(ITV)、英國廣播公司(BBC)、E4等電視頻道的節目,他創辦的艾修診所(Esho Clinic)在倫敦、利物浦、杜拜都有分院,還有很多名人客戶,如今卻爆發醜聞。

法庭聽證會引述的2019年訊息紀錄顯示,艾修告訴女病患A,他可以替對方「注射肉毒桿菌、換取性服務,卻不被抓到」,儘管明知此舉將違反醫師守則。2021年,2人就在位於紐卡斯特(Newcastle)的診所發生性關係,並且注射肉毒。

TV cosmetic doctor Dr Tijion Esho gave free Botox to an OnlyFans model in return for sex at his clinic, a medical tribunal has found



