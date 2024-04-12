　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

肉體交換「免費打肉毒」！　英國名醫診間激戰女病患

▲▼醫生、醫師、看診、門診、醫院、診所、看病。（示意圖／CFP）

▲英國醫師驚傳用「免費肉毒桿菌」換取與女病患做愛。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國知名醫師艾修（Dr Tijion Esho）經營多間醫美診所，也多次上過電視通告，享有不小名氣。孰料，他卻以「免費打肉毒桿菌」作為交換條件，在診所內與女病患做愛。

42歲的艾修曾上過英國獨立電視（ITV）、英國廣播公司（BBC）、E4等電視頻道的節目，他創辦的艾修診所（Esho Clinic）在倫敦、利物浦、杜拜都有分院，還有很多名人客戶，如今卻爆發醜聞。

法庭聽證會引述的2019年訊息紀錄顯示，艾修告訴女病患A，他可以替對方「注射肉毒桿菌、換取性服務，卻不被抓到」，儘管明知此舉將違反醫師守則。2021年，2人就在位於紐卡斯特（Newcastle）的診所發生性關係，並且注射肉毒。

事實上，早在此案前，艾修就多次在諮詢期間，對女病患A的臀部形狀做出不恰當評論，隨後撫摸對方頭髮，並在對方身上摩擦。

醫學總會（GMC）調查期間，艾修的執業能力暫時受限，不准在缺乏監護的情況下對女病患看診，也不得在臨床環境之外接觸病患。

如今，英國醫療法庭執業者服務（MPTS）在聽證會上裁定，艾修的行為出於性動機，本月稍晚將再度召開聽證會，確認其不當行為是否減損執業能力。

儘管艾修承認與女病患A有不正當感情關係，在Instagram互傳不恰當的性愛訊息，但否認2人有過任何身體接觸。

ET快訊
史上首次！　大巨蛋籃球場亮相
台中縱火奪命！表姊妹點交房屋慘被燒死　家屬悲泣擲筊招魂
法官墜樓亡！今相驗遺體　妻到場頻頻落淚
震後「改三合院露營」　阿嬤看傻：憨孫！有房間不睏
千人擠爆機場！9組大咖韓星來台　Hoshi轉身比虎朗嘿
繳不出年報　3公司將淪壁紙
民進黨團甲動柯建銘+3立委未出席　吳思瑤曝原因：內規處理
快訊／台積電10席董事名單公布！3上3下　林全入列
上千粉絲擠爆機場！　正妹一出關嚇傻驚逃
38歲法官墜樓亡！同學悲吐「學霸事蹟」　網湧入哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

55歲女星宣布懷孕！　小31歲尪「跪地吻孕肚」：85萬值了

日26歲變態社福員工「性侵20女嬰」！　藏1200部自拍兒童色情片

姊姊夢見親弟過世！　上門一看驚覺「他已倒斃多日」

南韓調查：每100名成年人　就有3人「曾吸食大麻或嗑藥」

公園散步「寵物犬突然叼回人骨」　主人嚇怕報案找到更多女屍塊

伊朗恐報復空襲！　美駐以色列使館發布旅遊限制

肉體交換「免費打肉毒」！　英國名醫診間激戰女病患

受困無人荒島9天！3男用棕櫚葉拼「HELP」奇蹟獲救　空拍畫面曝

北韓崔龍海接機！趙樂際率中國代表團抵達平壤　會談同意深化合作

台灣友邦瓜地馬拉宣布進入「災難狀態」　大火狂燒！向國際求援

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

3貓待援！愛貓男爆發口角天王星受災戶痛哭吐血

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

A-Lin登日本「THE FIRST TAKE」　一鏡到底飆《有一種悲傷》

吳宗憲爆黃子佼拍少女裸照 夜夜秀消音｜20240411 ET午間新聞

55歲女星宣布懷孕！　小31歲尪「跪地吻孕肚」：85萬值了

日26歲變態社福員工「性侵20女嬰」！　藏1200部自拍兒童色情片

姊姊夢見親弟過世！　上門一看驚覺「他已倒斃多日」

南韓調查：每100名成年人　就有3人「曾吸食大麻或嗑藥」

公園散步「寵物犬突然叼回人骨」　主人嚇怕報案找到更多女屍塊

伊朗恐報復空襲！　美駐以色列使館發布旅遊限制

肉體交換「免費打肉毒」！　英國名醫診間激戰女病患

受困無人荒島9天！3男用棕櫚葉拼「HELP」奇蹟獲救　空拍畫面曝

北韓崔龍海接機！趙樂際率中國代表團抵達平壤　會談同意深化合作

台灣友邦瓜地馬拉宣布進入「災難狀態」　大火狂燒！向國際求援

55歲女星宣布懷孕！　小31歲尪「跪地吻孕肚」：85萬值了

「秘密送禮、免費視訊課」藏危機！圖解女孩安全課　避免N號房陷阱

日26歲變態社福員工「性侵20女嬰」！　藏1200部自拍兒童色情片

千黛亞揭《沙丘2》首映穿金屬裝內幕　10分鐘就後悔：是個壞主意

姊姊夢見親弟過世！　上門一看驚覺「他已倒斃多日」

被綠嗆傅崐萁小弟！民眾黨團：院會前就決議不投票　要賴清德落實2保證

每本售價30萬起！台灣護照遭冒用入境英國、西班牙　警拘9人

6藍委缺席立院表決　洪孟楷坦言甲動失敗：依規定處分

長相如小孩！29歲男找工作屢碰壁　他嘆：想賺錢照顧中風父

基努李維傳低調準備婚禮！　最佳時機娶穩交5年女友：是靈魂伴侶

短腿不是沒腿啦！陸首隻「柯基警犬」福仔亮相　腿太短被警揹著出任務

國際熱門新聞

陌生來電「喂，有聽到嗎」千萬別回答！

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

水原每天下25注　向銀行「謊稱是大谷」匯款

越南女首富詐騙3900億「被判死刑」

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

越南女首富詐3900億判死　BBC揪疑點

獨旅「行李放廁所外」遭偷翻　網：不單純

快訊／越南女首富張美蘭遭判死刑

女占星家PO完日全食　突殺死男友摔死女嬰

31歲台男遭爆頭藏屍行李箱　槍手是台灣人

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

瑞士辦俄烏和平會議　克宮回應了

菲律賓「首派戰機」參加澳洲軍演

普丁官邸旁2男1女交疊　海灘3人激戰

更多熱門

相關新聞

女遇恐怖車禍　「安全帶撕裂胃部」

女遇恐怖車禍　「安全帶撕裂胃部」

英國23歲女子克拉克(Keeley Clarke)與伴侶一同行駛在高速公路上時，意外撞上一輛停在路肩中且沒有打開危險警示燈的車輛，恐怖車禍導致她腿被壓碎，安全氣囊撞擊肺部坍陷，安全帶撕裂一部分胃部。

荒淫修道院！　戀童癖神父爆性侵逾50童

荒淫修道院！　戀童癖神父爆性侵逾50童

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

英外相卡麥隆訪美　重申堅定援烏有助嚇阻中國

英外相卡麥隆訪美　重申堅定援烏有助嚇阻中國

關鍵字：

英國醫美肉毒桿菌Dr Tijion Esho

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓女歌手朴寶藍過世！

統神YouTube頻道關閉！

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

威秀擠滿人！他「經歷140分鐘排隊決戰」

慈妹出國被拍「未P原圖」C級上胸全看光

夫妻「祖父母」竟是兄妹　結婚4年被判無效

開嗆苗博雅把自己當勝利者！統神再淚崩

朴寶藍剛推新歌「喝酒去廁所」突猝逝　友人嚇壞⋯警方屍檢查死因

雲林某國中生浴廁劑倒湯桶！老師試喝也中

LINE隱藏功能曝「一秒複製整排訊息」！網看呆

「演藝圈開第一槍」開撕統神！

存款最慘只剩900！無業人妻辦信用卡見額度驚呆

即／惡作劇洗潔劑倒湯桶！雲林10學生送醫

曾為黃子佼刺青「很欣賞他」！謝和弦蓋掉了

顏值高有內涵！最容易被暗戀TOP3星座

更多

最夯影音

更多

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面