荒淫修道院！英「戀童癖神父」爆性侵逾50孩童　最小僅3歲

▲ 科爾迪修道院自1910年至今已有114年歷史。（圖／翻攝自臉書／Caldey Island）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯外海科爾迪島（Caldey Island）每年吸引成千上萬遊客，殊不知島上一座歷史悠久的修道院擁有一段黑暗歷史，據報逾50多名兒童在此遭神父性侵，年紀最小的當時僅有3歲，還被威脅「說出去會下地獄」。這些恐怖犯行事隔逾40年才浮上檯面，且恐怕至今仍在持續。

《每日郵報》10日披露，擁有逾百年歷史的科爾迪修道院（Caldey Abbey）本周任命獨立顧問、前警官及犯罪專員皮克勒斯（Jan Pickles），帶頭針對這起兒童性犯罪醜聞進行徹底調查。

世界各國已逾50人出面指控，兒時曾在此遭到毒手，年齡介於45歲至65歲之間。其中一名61歲男子歐康諾（Kevin O'Connell）受訪透露，他曾親身遭受且親眼目睹對兒童的性虐行為，有些孩子當時僅有3歲，也在社群媒體上呼籲其他受害者挺身而出，和他一起為正義而戰。

目前並無任何修士被判刑，顯然是因主要涉案的神父寇提克（Thaddeus Kotik）已經死亡。但歐康諾憂心，島上對女性的性虐恐怕仍持續上演，因為有居民匿名寄信給他，透露有一名年輕女子遭受性騷擾及仇女行為，卻沒有進行任何調查，修道院院長也駁回她的指控，「這代表一切都沒有改變」。

寇提克被控在1972至1987年間性虐6名女孩，6人提起民事訴訟後獲得賠償。歐康諾兒時則是因破壞島上祭壇的石頭，遭到寇提克性侵及虐待；他的姊姊麗貝卡（Rebecca）也是性侵受害者之一，但在49歲不幸早逝。

此外還有2名和寇提克有關的神父夏農（John Shannon）及克羅寧（John Cronin），曾因性侵兒童被定罪。而寇提克於1992年去世，一生從未因虐童面臨任何刑事指控。

歐康諾悲痛表示，「這太可怕了，警察已經獲報，但他們不想了解。我相信麗貝卡早逝是因為過去發生在她身上的事，我代替她發言，想為她伸張正義，不只是為了我自己。我得到一筆賠償金，但我告訴他們，我不要錢，我要的是真相。」