2m衣櫃突倒塌！泰68歲獨居阿嬤活活被壓死　離奇陳屍儲藏室

▲老婦人遭倒塌衣櫃壓死，親友發現時，早已沒有呼吸心跳。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名獨居婦女10日中午被住在附近親友發現陳屍於自家2樓的儲藏室。警方指出，事發現場有一個老舊的衣櫃，根據家屬證言，婦人是遭倒塌衣櫃壓死。而根據初步判斷，死者並無明顯外傷與虐待痕跡，死亡時間約為12小時至24小時。

根據khaosod報導，泰國大城府警方10日中午12時接獲通報稱，有一名老婦人遭家中櫃子砸死。警察與救難人員趕往現場時，第一時間發現老婦人的家屬已將倒塌的衣櫃搬走，不過女子已明顯死亡。

死者獨自居住在這棟老舊的2層樓水泥住宅，1樓為平時的生活空間，2樓則當作儲藏室。儘管68歲死者獨居，但是因為親戚們就住在附近，因此平時經常來往、互相照顧送食物。

其中一名住在附近的親屬10日上午發現死者並未如往常一樣出現在家門口，於是打電話到家中，但是無人接聽，因此走進家門查看，但是依舊沒看到人，直到他走到2樓儲藏室，才看見死者遭倒塌的櫃子壓住，並且失去意識。

他連忙打電話給其他鄰居求助，眾人合力拆除衣櫃，但是婦人已經明顯死亡。警方與法醫獲報抵達現場後，對屍體進行初步檢查，並未發現其他傷口或虐待跡象，判斷可能是前1天或是半夜死亡，而遺體將在進行進一步驗屍後才會交還給家屬。