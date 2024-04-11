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烏克蘭和平峰會6月瑞士登場　與會國家、俄方態度重點一次看

▲▼烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦10日綜合外電報導

瑞士宣布將於6月中主辦高層級的烏克蘭和平會議。雖然與會國家尚不明朗，但因南方世界國家有可能參與，增添這個峰會的代表性從而增加和平進程促成機率。

瑞士公廣新聞網站「瑞士資訊」（Swissinfo）整理目前相關重點。

峰會6/15-16舉行

瑞士應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所請，今年1月同意舉辦和平峰會，今天宣布峰會訂6月15到16日在瑞士中部琉森湖（Lake Lucerne）的五星級布爾根施托克飯店（Burgenstock hotel）舉行。

經初期試探階段的遊說並與各國諮商各種選項後，瑞士政府發布聲明稱「峰會現已具備推展和平進程的條件」。試探階段期間，瑞士分與七大工業國集團（G7）國家、歐盟、南方世界（Global South，即中國、印度、南非、巴西、沙烏地等）等各方會談。

聲明稱峰會目的是建立一個高層對話論壇「討論如何根據國際法和聯合國憲章，實現烏克蘭全面、公正和長久和平。著眼於就有利此目標的架構達成共識，並為俄羅斯參與和平進程制定具體路線圖」。

數十國可望與會　關鍵在南方世界參與

澤倫斯基預期會有80到100個國家與會。新蘇黎世報（NZZ）9日引述數個可靠消息來源披露，美國總統拜登會前往瑞士赴會。

包含彭博（Bloomberg）在內的一些媒體認為，重點在於所謂「南方世界」國家表態有興趣參與。瑞士早前已表明，中國、巴西、印度、南非等金磚國家（BRICS）的參與至關重要。瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）2月赴中、印推銷峰會，經長帕梅林（Guy Parmelin）訪問卡達期間也談及相關計畫。

瑞士外交部發言人說：「除俄、烏、歐洲代表外，聽取南方世界的看法也很重要，俄國最終能否納入和平進程，南方世界將扮演關鍵角色，這也是何以我們要與中、印、巴西、南非及沙烏地密切接觸。」

俄對峰會態度未明

瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）2月時稱，俄國不大可能參與峰會第一階段的討論。

俄羅斯早先也表明對峰會沒興趣。莫斯科表示若不能顧及俄方利益，峰會「毫無意義也注定失敗」，還說這是西方用來爭取南方世界以強化烏克蘭國際支持的花招。

但俄國並未把話說死。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，上月會見瑞士官員和外交官，對方保證和平峰會將包含俄羅斯的參與，並會考量現實條件。

按拉夫羅夫說法，瑞士官員告以「我們了解若無俄方參與將一事無成，也不公平，一旦峰會做到為各方所接受，俄國就會受邀」。

俄羅斯新聞社（RIA）9日引述俄國駐瑞士大使館的說法，稱瑞士尚未邀請俄國參加峰會，莫斯科不會參與。

如何罷兵　俄烏仍無交集

澤倫斯基先前概述一份10點和平計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄國撤出所有軍隊、保障食物和能源供應與核子安全，以及釋放所有戰俘。

俄國全然否決澤倫斯基所提，並表示俄方願意談判，但前提是必須尊重俄國安全利益，並能反映既成的「新現實」（意指接受已被俄國取得1/5國土的現況）。

彭博認為中國會否參與峰會是一大問號。中國駐瑞士大使王世廷3月時告訴新蘇黎世報，北京「正研究與會的可行性」。

北京於2023年2月底提出「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12點聲明盼推動俄烏和談，當時俄烏都不熱衷，西方也未予重視。不過俄國外長拉夫羅夫表示，中國的和平計畫是目前最合理的解決方案。

中國在12點聲明裡提出尊重主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、解決人道危機、維護核電廠安全、停止單邊制裁、推動戰後重建等。

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