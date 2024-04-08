華郵：川普秘密計畫「施壓烏克蘭放棄領土」　24小時內結束戰爭

▲川普將在今年11月再度角逐白宮大位。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》引述消息人士說法報導，美國前總統川普多次聲稱，如果再度當選美國總統，能夠在24小時內結束烏俄戰爭，他如今私下提出「秘密計畫」表示，自己能夠施壓烏克蘭放棄領土、結束衝突。不過，一些外交政策專家認為，這不僅是在獎勵普丁，也是縱容他國動武侵犯國際公認的國家邊境。

根據消息人士說法，川普的提議包括敦促烏克蘭放棄克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）邊境地區，把這些領土讓給俄羅斯，以結束戰爭。他認為，烏克蘭人會接受這項協議，而且烏俄雙方都想要「挽回顏面，都想要一條出路」。

去年2月，川普就曾表示，「如果我是總統，烏俄戰爭絕不會發生……即使是現在，如果我是總統，也能夠在24小時內透過談判結束這場可怕又迅速升級的戰爭。」他也自稱能讓烏俄達成協議，但沒有提及細節。

▲澤倫斯基明確表示，不會放棄任何領土。（圖／路透）



不過，烏克蘭總統澤倫斯基已明確表示，不會放棄任何領土。他去年12月直言「這太瘋狂了」，「這是烏克蘭社會的一部分。我們在談論的是人類。他們被折磨、被性侵、被殺害。這不是領土的問題，而是生命、家庭、孩童與他們歷史的問題。我不知道這是誰的主意，但我想問問這些人，他們是否準備好把孩子交給恐怖份子。我不這麼認為。」

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員希爾（Fiona Hill）認為，川普團隊「很大程度上是單獨思考這件事，認為這只是烏克蘭和俄羅斯之間的事……他們認為這是領土爭端，而非關乎歐洲安全、乃至世界秩序的未來的問題。」

卡內基國際和平基金會（CEIP）烏俄戰爭分析師科夫曼（Michael Kofman）直言，即使美國擁有再大的影響力，都不太可能迫使烏克蘭領導層採取「政治自殺式」的政策，也無法迫使烏克蘭割讓領土，或者進行類似讓步，「在這種情況下，如果你願意伸出一隻手，對方很快也會想要剩下的胳臂。」

對此，川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，「任何關於（前）總統川普計畫的臆測，都來自匿名和不知情的消息來源，他們不知道發生了什麼事，也不知道以後會發生什麼事。（前）總統川普是唯一談到停止殺戮的人。」