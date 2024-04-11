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義教堂驚見女屍「血液全流乾」！跟風捉鬼離奇亡　警急追男伴

▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP）

▲義大利北部一間廢棄教堂驚見無名女屍。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

義大利阿歐斯塔谷（Aosta Valley）一間廢棄教堂發現女性遺體，死者被證實是一名22歲法國女性，而且血液早已流乾。警方研判，她生前試圖跟風TikTok挑戰進行「捉鬼比賽」，卻在過程中喪命，目前正在追查同行的男性友人。

CNN引述法醫泰斯蒂（Roberto Testi）說法報導，死者被刺傷後失血過多身亡，研判凶器是一把露營刀，斷氣後頸腹部又分別中了2槍與1槍。犯罪現場沒有打鬥痕跡，但一些血液從地板上被刮除，遺體旁邊還有從當地商店購買的一包粉紅色棉花糖及雜貨。

死者在深色長袍下穿著米色緊身褲及運動衫，身上沒有任何文件或手機，但已查明是一名來自法國的22歲女性。據悉，她住在里昂（Lyon）近郊，離家前曾把「捉鬼」的旅行計畫告訴家人。

目擊者接受偵訊時透露，死者跟一名男子出現在該地區時，穿著打扮「就像是吸血鬼」，她蒼白又瘦弱，看起來彷彿「行走的屍體」，身旁男性則有一頭深色頭髮與橄欖色肌膚。

警方研判，死者生前可能試圖跟風拍攝TikTok流行的「捉鬼比賽」，其他理論包括「知情同意謀殺」（consented murder）或者犧牲儀式等，除了男性友人之外，該地區另外2起失蹤案，恐怕也與此案有關。

當地檢察官丹布羅西（Manlio D’Ambrosi）表示，他們也在調查上周出現在教堂附近的一輛酒紅色廂型車，但拒絕透露更多細節。

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