胰島素「8劑誤填80劑」醫護一次注射　糖尿病老人昏迷16天亡

▲義大利一名在醫院接受癌症治療的70歲糖尿病患者，因為被醫護人員注射了80劑胰島素，在昏迷16天後死亡。（示意圖／翻攝Unsplash）

圖、文／CTWANT

義大利一名在醫院接受癌症治療的70歲糖尿病患者，因為醫護人員沒有發現醫囑轉錄中發生的荒唐錯誤，為他注射了怪物般劑量的80劑胰島素，該患者在重症監護室中因低血糖昏迷了16天，最後不幸身亡。

據英國《鏡報》報導，一名患有糖尿病的70歲義大利男性因治療癌症，被收入熱那亞的加列拉醫院（Galleria Hospital）的加護病房。然而在一名醫師將手寫的臨床醫囑輸入到醫院的電子系統中時，發生了可怕的錯誤－－儘管醫療清單上寫著8劑胰島素，但不知為何，在輸入時變成了80劑。

以常理推斷，無論病情多麼嚴重，任何糖尿病患者都不會接受如此大劑量的胰島素注射，然而當日開出劑量時，沒有一個醫生注意到發生了什麼，也沒有測試患者的血糖。而後來照顧病人的4名護士，也不曾對異常的劑量提出質疑，因此次日起，這名年老患者開始感到不適，隨即因為低血糖而陷入長達16天的昏迷，最終死亡。

據當地媒體報導，在這起醫療事故中，共有4名護士和2名醫生因過失殺人罪正在接受調查，但目前調查仍在進行中，尚無人被正式起訴。

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