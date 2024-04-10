　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

胰島素「8劑誤填80劑」醫護一次注射　糖尿病老人昏迷16天亡

義大利一名在醫院接受癌症治療的70歲糖尿病患者，因為被醫護人員注射了80劑胰島素，在昏迷16天後死亡。（示意圖／翻攝Unsplash）

▲義大利一名在醫院接受癌症治療的70歲糖尿病患者，因為被醫護人員注射了80劑胰島素，在昏迷16天後死亡。（示意圖／翻攝Unsplash）

圖、文／CTWANT

義大利一名在醫院接受癌症治療的70歲糖尿病患者，因為醫護人員沒有發現醫囑轉錄中發生的荒唐錯誤，為他注射了怪物般劑量的80劑胰島素，該患者在重症監護室中因低血糖昏迷了16天，最後不幸身亡。

據英國《鏡報》報導，一名患有糖尿病的70歲義大利男性因治療癌症，被收入熱那亞的加列拉醫院（Galleria Hospital）的加護病房。然而在一名醫師將手寫的臨床醫囑輸入到醫院的電子系統中時，發生了可怕的錯誤－－儘管醫療清單上寫著8劑胰島素，但不知為何，在輸入時變成了80劑。

以常理推斷，無論病情多麼嚴重，任何糖尿病患者都不會接受如此大劑量的胰島素注射，然而當日開出劑量時，沒有一個醫生注意到發生了什麼，也沒有測試患者的血糖。而後來照顧病人的4名護士，也不曾對異常的劑量提出質疑，因此次日起，這名年老患者開始感到不適，隨即因為低血糖而陷入長達16天的昏迷，最終死亡。

據當地媒體報導，在這起醫療事故中，共有4名護士和2名醫生因過失殺人罪正在接受調查，但目前調查仍在進行中，尚無人被正式起訴。

延伸閱讀
司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉
K小姐遭控仙人跳「我們法院見」　陳孝志道歉：只是代轉達
養生館狼性女會計「想認識黃子佼」　狂叫老闆帶她應酬結局曝

ET快訊
大樂透1.8億一注獨得！
天王星還有4雞3貓受困！
康老師的愛貓找到了！　親友證實
屏東17歲「跳舞妖精」百萬人追蹤　熱舞片4天破30萬觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本政府推動AI　日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

超猛！58歲女「做棒式4小時30分」　打破金氏世界紀錄

胰島素「8劑誤填80劑」醫護一次注射　糖尿病老人昏迷16天亡

日本最新報告「台灣大地震」再發生可能性　花蓮地震規律已減少

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

俄羅斯洪災蔓延！1.9萬人面臨生命威脅　災民喊「普丁救命」

89歲阿公為兒子拚了！靠紙本地圖和腳踏車　9天狂踩600km到東京

史上最熱3月！全球氣溫連續10月破紀錄　化石燃料是元兇

監獄女圖書員讓男囚犯怕爆！　「捏爆橘子挽仙桃」下體不保

頭等艙內「整坨狗屎炸裂」超噁畫面曝　飛機臭到改降！地勤狂擦地

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

天王星萌貓「橘子」救出來了　虛弱卡窗！雲梯車+麻醉劑救援

台8線山崩落石墜落畫面曝　吉普車、機車消失沙塵暴中

唯一空拍視角！花蓮7.2大地震山崩瞬間畫面曝光

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

#天王星大樓 發現貓咪卡窗戶！救援人員出動雲梯車成功救出「橘子」！

日本政府推動AI　日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

超猛！58歲女「做棒式4小時30分」　打破金氏世界紀錄

胰島素「8劑誤填80劑」醫護一次注射　糖尿病老人昏迷16天亡

日本最新報告「台灣大地震」再發生可能性　花蓮地震規律已減少

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

俄羅斯洪災蔓延！1.9萬人面臨生命威脅　災民喊「普丁救命」

89歲阿公為兒子拚了！靠紙本地圖和腳踏車　9天狂踩600km到東京

史上最熱3月！全球氣溫連續10月破紀錄　化石燃料是元兇

監獄女圖書員讓男囚犯怕爆！　「捏爆橘子挽仙桃」下體不保

頭等艙內「整坨狗屎炸裂」超噁畫面曝　飛機臭到改降！地勤狂擦地

以星航運超越陽明航運　登上全球第九大貨櫃船公司

抗老有感！3款「A醇保養」推薦　溫和不刺激超加分

高雄3男上柴山射獼猴！金毛仔遭外國人勸阻笑：猴子會用到我們

日本政府推動AI　日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

女兒回家作業「畫我的爸爸」！他滿背刺青被填滿顏色

7.2強震台灣地表「真的位移了」　衛星計算報告出爐！最多45公分

超猛！58歲女「做棒式4小時30分」　打破金氏世界紀錄

2人吃滷肉飯點了180元！他嘆太貴被出征　外食族看完笑了

最容易出軌4星座！偷吃花樣超多　輕輕一勾就淪陷

胰島素「8劑誤填80劑」醫護一次注射　糖尿病老人昏迷16天亡

殯葬業者來回找嘸大體！　結果轉身竟「吊在門後」

國際熱門新聞

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

頭等艙「有狗屎」超噁畫面！臭到改降機場

胰島素「8劑誤填80劑」　糖尿病老人昏迷16天亡

點火將狗燒成火球　不顧牠痛苦哀嚎踢下橋

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

58歲女做棒式4小時30分　打破金氏世界紀錄

146公斤壓縮機零件全是黃金！市值3.44億

監獄女圖書員涉嫌性騷多人　男囚犯怕爆

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

89歲阿公為兒子拚了！9天狂踩600km到東京

14歲櫻花妹嘗禁果！兒子1歲「男友卻落跑」

更多熱門

相關新聞

89歲阿公為兒子拚了！9天狂踩600km到東京

89歲阿公為兒子拚了！9天狂踩600km到東京

日本神戶89歲長者谷上滿夫為了去見住在東京的兒子，3月從神戶出發，但他選擇的交通工具並不是火車或是客運，而是腳踏車，靠著紙本地圖與雙腳，花9天的時間踏行600公里，中間歷經風雨、摔車，最後終於成功在東京見到自己的兒子。

男初次約會秒被打槍！她點出「1關鍵」：很沒禮貌

男初次約會秒被打槍！她點出「1關鍵」：很沒禮貌

拉肚子的人變多了！醫籲「快做1事」防中鏢：很毒的

拉肚子的人變多了！醫籲「快做1事」防中鏢：很毒的

3個月內國道死亡車禍18起　奪命肇因「分心疲勞居冠」飆近3倍

3個月內國道死亡車禍18起　奪命肇因「分心疲勞居冠」飆近3倍

日食後3星座好運爆棚！天秤、射手財運旺

日食後3星座好運爆棚！天秤、射手財運旺

關鍵字：

義大利糖尿病醫療事故胰島素死亡周刊王

讀者迴響

熱門新聞

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

人妻一早打卡小北百貨　爸媽們秒懂：救星！

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

女騎士遇山崩消失「下落曝光」

即／康老師的愛貓找到了！　親友證實

寶兒隱退宣言後「無預警刪光IG」

挖出黃子佼11年前人魚照！大票喊：細思極恐

獨／女星國道車禍「遭聯結車拖行」

即／億萬富翁誕生！大樂透1.8億頭獎1注獨得

板橋車站前2警遭刺傷　1人傷勢不明

愛神降臨！「4星座」4月桃花爆棚

伊能靜胖到穿不下廠商衣服　「10天瘦6公斤」魔鬼瘦身法公開

吳崢接受戰帖！血戰統神30分鐘狂嘆氣

17歲「跳舞妖精」百萬人追蹤　熱舞破30萬觀看

張柏芝消失4個月　兒爆「差30歲姐弟戀」疑氣到住院

更多

最夯影音

更多

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面