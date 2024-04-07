搬家前被警告房子鬧鬼　她執意入住2個月後悔了：遇到恐怖惡鄰

▲對方在她正式搬家前就多次警告她房子有鬼，千萬別搬進來，未料真正的鬼竟是「靈」居本人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

千金難買好鄰居。一名馬來西亞女子搬家前遭新鄰居警告房子有鬼，未料她「不聽勸」執意搬進後竟遇到比鬼更可怕的惡鄰居，更諷刺的是，那個「歹逗陣」的惡鄰竟是事前警告她有鬼的鄰居。沒錢再搬家的女子對此也只能上網請求網友們意見。

據馬來西亞《星洲網》報導，該名遭鄰居精神折磨的女子透露，對方在她正式搬家前就多次警告她「房子有鬼」，千萬別搬進來，未料真正的鬼竟是「靈」居本人。

女子表示，自己和家人搬家才2個月，鄰居就抱怨她們在樓梯製造噪音，但事實上該區的房子樓梯都是木製，加上隔音不好，任誰走過都會讓別人聽到聲響，對方卻把矛頭針對他們家。

更令女子無奈的是，鄰居有次見家門口停了輛陌生車子，車上男子下車後拆包裹、丟垃圾到鄰居家垃圾桶，也把責任推到她頭上，「她指控男人是我老公，但事實不是如此，她連解釋都不聽就胡亂指控」。

女子也說，鄰居家裝了很多監視器，只要有任何風吹草動就大做文章並怪罪她，還會威脅報警，強調要不是自己窮沒錢搬走，早就遠離這個惡鄰居。文章曝光後，網友們除建議女子到警局備案，也認為別跟鄰居一般見識，最好的方式就是不鳥對方。

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