義大利水力發電廠爆炸4死多人失蹤　空拍曝光！搜救抵水下7層樓

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部一座水力發電廠9日下午發生爆炸，造成4人死亡、多人失蹤，搜救行動已經展開。據傳當時正在進行維修工作，事態嚴重，波隆那市長雷波爾（Matteo Lepore）直言，這是義大利近代史上最嚴重的工作事故之一。

BBC、法廣等報導，這座水力發電廠位在蘇維亞納湖（Lake Suviana）的一座大壩，距離波隆那市約70公里，受影響區域位在湖面30公尺以下的地方。根據消防單位提供的影片，事發後有濃煙冒出。

▲▼義大利一座水力發電廠9日爆炸，有潛水員進入水面下7層樓救援，但難以接近更深處的3人。（圖／路透）

這起事件截至目前造成4人死亡，其中3人年齡介於35歲至73歲之間，多人嚴重燒傷，被空運送往附近醫院，有2人住進加護病房。附近城鎮鎮長馬希納拉（Marco Masinara）透露，救援人員難以進入現場，事態嚴重。一名參與搜救行動的潛水員向媒體透露，他成功挺進水下7層樓的位置，但難以接近更深處的3人。

當局稱這起事故可能是渦輪機故障導致，確切原因尚待釐清，地區檢察長阿馬托（Giuseppe Amato）表示，一旦確認工廠安全並尋獲失蹤人員，就會立刻展開調查。

波隆那（Bologna）市長雷波爾9日晚間抵達現場視察時提到，搜救隊在地面下數十公尺處的情況條件非常複雜，這起事故是義大利近代史上最嚴重的工作事故之一。

▼ 義大利北部一座水力發電廠9日下午發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）