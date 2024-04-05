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威尼斯「入城費」4月底上路　創全球先例！一日遊未付費將罰萬元

▲▼ 義大利威尼斯。（圖／路透）

▲義大利威尼斯將創全球先例，向一日遊旅客收取「入城費」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

義大利威尼斯以潟湖、運河風光吸引大量遊客，如今威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）宣布，自4月底開始將向不過夜的一日遊觀光客收取「入城費」5歐元（約新台幣175元），主要收費日期是定在周末與國定假日，希望藉此減少遊客過多造成的成本，違者最高可罰300歐元（約1萬元）。此舉將是全球首創。

根據紐約時報報導，威尼斯討論已久的「入城費」制度即將生效，首波試行收費將從4月25日至7月中旬共實施29天，主要是國家法定假日與周末期間，一日遊旅客必須支付5歐元以獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、停車場、知名景點的入口處或城市內各個抽查地點時，必須出示條碼才能通行，有效時間為每日上午8時30分至下午4時。

▲威尼斯近日遭逢低潮，全城運河乾涸。（圖／路透）

▲威尼斯以運河風光享譽全球，許多遊客慕名搭乘貢多拉小船欣賞美景。（圖／路透）

市政府希望藉此減少假日擁擠的遊客數量，減緩交通堵塞、大量垃圾等城市問題，違規的旅客將面臨50至300歐元（約新台幣1750元至1萬500元）的罰款，外加10歐元（約350元）的規費。

官方表示，目前為止已經有5萬人透過網路註冊，其中約3分之1的旅客已經支付了入城費。威尼斯旅遊部門官員溫圖里尼（Simone Venturini）表示，「我們將成為世界上第一個城市，知道當天有多少遊客造訪威尼斯，無論是免費或收費，他們都必須事先註冊。」

過夜旅客、工作、探親、求學、出生地在威尼斯者，以及14歲以下未成年人皆無須付費。當局表示，目前不會限制每日遊客上限人數，未來也將持續進行檢討改進，也有可能根據入城人數調整為「浮動價格」。市長布魯納羅則強調，「這不是為了賺錢，運作成本比我們能賺到的還多。」

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