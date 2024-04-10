影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

Crazy doorbell camera footage captures the moment a young girl from Wigan, England, narrowly escapes being crushed by a large container swinging from a crane. pic.twitter.com/yYnFu2UwWi — Morbid Knowledge (@Morbidful) April 8, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

英國大曼徹斯特郡小鎮阿瑟頓（Atherton）日前出現驚險一幕，一名女童在自家前院騎三輪車玩耍時，看到一旁鄰居正在吊掛的貨櫃怪怪的，隨後母親大喊要她快跑，吊車無法平衡重量，整輛翻覆，吊臂竟抓著貨櫃砸向他們家，門窗被砸爛，甚至牆壁也受損，所幸母女兩沒有受傷。

▲小女孩驚險逃過一劫。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，事件發生在4月6日上午，當時一輛起重機把貨櫃吊掛至半空中時，疑似失去控制，吊臂因為貨櫃重量不斷往隔壁民宅偏移。隔壁民宅前院一名穿著粉紅色衣服的小女孩正在騎著三輪車，她時不時抬頭看一下貨櫃，直到她感覺貨櫃愈來愈靠近。

母親也發現事情不對勁，趕緊要女童回到室內，她則在門口觀察情況。很快地，吊臂失去控制，連帶整輛貨車側翻，將龐大的貨櫃帶向他們門前，直接撞上。

所幸母女倆及時逃回室內，沒有人受傷，但民宅的門窗、甚至2樓的對外窗都遭到嚴重毀損，牆壁也龜裂剝落，室內一片狼藉。該間民宅居民暫時被安置到臨時住所，當地部門也在中斷電力與天然氣後開始清理現場，目前尚不清楚起重機出了什麼問題，肇責待釐清。