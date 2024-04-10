好市多搖錢樹「金條」每月銷售64億台幣　火爆熱銷每人限購5條

▲好市多銷售的是接近純24K金製的1盎司金條，每名顧客限購5條。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國量販業者好市多（Costco）去年8月才剛開賣金條，但其火爆熱銷程度已讓它成為整間公司的搖錢樹，根據富國銀行（Wells Fargo）分析師估計，好市多每月光是金條的銷售營收可能來到1億美元至2億美元（約新台幣32億至64億元）。

CNBC報導，好市多銷售的是接近純24K金製的1盎司金條，並未透過官網向非會員公開售價，但估金條價格大約比現貨金價高約2%。今年以來金價持續上漲，截至9日上午，現貨金價每盎司約2357美元，這代表好市多金價的價格略高於2400美元。

富國銀行股票分析師凱利（Edward Kelly）9日在給客戶的報告中提及，好市多積極定價及客戶高度信任，人們對此非常感興趣，論壇Reddit發文頻率提升、產品在網路上短時間內售罄、好市多強勁的每月電商銷售均表明，金條自推出以來的銷售勢頭急遽上升。

報導指出，金條去年8月開賣後，在好市多截至2023年11月下旬第一財季創造出約1億美元銷售額。目前好市多的金條銷售限額為每名顧客5條，已高出先前限購的2條，儘管這明顯有利於增加好市多的營收，但在淨利潤這方面的狀況就有些不同，因為除了金條的低溢價，好市多提供高級會員2%現金回饋，並為使用花旗信用卡的會員另外提供2%回饋。

凱利指出，金條銷售讓好市多的一般商品銷售額增加約3%，但對其利潤貢獻不大，考量到定價和運輸成本，這只是一項利潤極低的業務。