都要起飛了！聯合航空「機師還在修窗戶」　乘客緊張問：正常嗎？

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）有女乘客登機時發現，一名疑似機師的機組人員沒有待在駕駛艙，反而出現在客艙修理一扇飛機窗戶，畫面被她錄影上傳至IG並發問「這正常嗎？」不過，最終這扇窗戶沒有在飛行過程中爆裂或吹破。

▲美國聯合航空班機起飛前，有乘客拍到疑似機師正在維修窗戶的畫面。（圖／翻攝自IG）

據美媒紐約郵報、TMZ報導，一名叫做Kristin的美國女子7日在IG帳號發布限時動態，影片內容是她登上一架預計從丹佛飛往達拉斯的聯合航空班機，卻在起飛前看到一名身穿機師制服的機組人員正在修窗戶。

自稱育兒專家的Kristin發文寫道，「他們真的是在更換一扇『窗戶』，而我們所有人都緊張地坐在位子上等待起飛」，她還激動表示，「我有很多疑問。這位是我們的飛行員嗎？機師應該來換這該死的窗戶嗎？這正常嗎？」

她平安降落後又發布一張抱著熟睡小孩的照片並補充說，好險窗戶最後沒有被吹走，「現在剛好是日全食期間，奇蹟是會發生的。」

不過，聯合航空也透過郵件聲明向紐約郵報澄清，影片中拍到更換的窗戶零件，是被稱為邊框（bezel）的裝飾塑膠條，不是影響飛行安全的必需品。