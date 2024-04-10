　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

都要起飛了！聯合航空「機師還在修窗戶」　乘客緊張問：正常嗎？

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）有女乘客登機時發現，一名疑似機師的機組人員沒有待在駕駛艙，反而出現在客艙修理一扇飛機窗戶，畫面被她錄影上傳至IG並發問「這正常嗎？」不過，最終這扇窗戶沒有在飛行過程中爆裂或吹破。

▲▼美國聯合航空班機起飛前，有乘客拍到疑似機師正在維修窗戶的畫面。（圖／翻攝自IG）

▲美國聯合航空班機起飛前，有乘客拍到疑似機師正在維修窗戶的畫面。（圖／翻攝自IG）

據美媒紐約郵報、TMZ報導，一名叫做Kristin的美國女子7日在IG帳號發布限時動態，影片內容是她登上一架預計從丹佛飛往達拉斯的聯合航空班機，卻在起飛前看到一名身穿機師制服的機組人員正在修窗戶。

自稱育兒專家的Kristin發文寫道，「他們真的是在更換一扇『窗戶』，而我們所有人都緊張地坐在位子上等待起飛」，她還激動表示，「我有很多疑問。這位是我們的飛行員嗎？機師應該來換這該死的窗戶嗎？這正常嗎？」

她平安降落後又發布一張抱著熟睡小孩的照片並補充說，好險窗戶最後沒有被吹走，「現在剛好是日全食期間，奇蹟是會發生的。」

不過，聯合航空也透過郵件聲明向紐約郵報澄清，影片中拍到更換的窗戶零件，是被稱為邊框（bezel）的裝飾塑膠條，不是影響飛行安全的必需品。

ET快訊
「台灣妞韓國媳」離婚了！　斷13年婚返台
快訊／陳明珠切割黃子佼！　宣布終止經紀合約
議員服務處遭狂轟8槍！　開槍畫面曝
快訊／救出游姓父女只差一步！　開挖畫面曝光
快訊／統神真的GG啦！　第5家下封殺令
快訊／陽明醫院起火！　醫師、病患驚恐逃出
雞群受困天王星！民眾叫外送「小白菜+地瓜菜」盼空投餵牠
天王星「橘子」脫水住院！　雙腳包紮畫面曝
黃子佼是高級會員！「創意私房」3年前被封　一招又復活
起家雞宣布切割「某實況主」！　要求下架合作文章
天王星8樓虎斑貓「妹妹」餓6天　大口吃罐頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好市多搖錢樹「金條」每月銷售64億台幣　火爆熱銷每人限購5條

南韓國會選舉今登場！投票率可望「超過70%」　左右尹錫悅政權命運

都要起飛了！聯合航空「機師還在修窗戶」　乘客緊張問：正常嗎？

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

天王星萌貓「橘子」救出來了　虛弱卡窗！雲梯車+麻醉劑救援

一粒綁馬尾應援粉絲狂喊超仙　嗩吶手＋吉他手Live演奏助陣

#天王星大樓 發現貓咪卡窗戶！救援人員出動雲梯車成功救出「橘子」！

台8線山崩落石墜落畫面曝　吉普車、機車消失沙塵暴中

唯一空拍視角！花蓮7.2大地震山崩瞬間畫面曝光

好市多搖錢樹「金條」每月銷售64億台幣　火爆熱銷每人限購5條

南韓國會選舉今登場！投票率可望「超過70%」　左右尹錫悅政權命運

都要起飛了！聯合航空「機師還在修窗戶」　乘客緊張問：正常嗎？

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

台北市全新銀色雙層餐車今天上路　午餐吃得到晶華冠軍牛肉麵

「政院鐵三角」亮相　綠黨團讚強強聯手：卓榮泰能發揮柔軟政治手腕

大火吞沒家園！11歲女童衝上樓救愛犬身亡　家人慟：她很有愛心

弟輪班領高薪　身體卻壞光「看起來老10歲」！他待竹科1年嚇跑

男大生騎車打滑遭撞飛　掙扎起身遭輾斃！2駕駛被起訴

AI取代室內設計師？　機器人vs.真人對比圖「實務上會被打槍」

桃園主場預售數度延後　樂天致歉：球場改建影響多次變更

男子用特斯拉自動駕駛「讓狗狗開車」　網友狂檢舉…他慘被罰

明起暖如夏　下2波變天「北東再轉雨」

「台灣妞韓國媳」離婚了！斷13年婚返台　親回：快樂的分手

國際熱門新聞

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

58歲女做棒式4小時30分　打破金氏世界紀錄

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

頭等艙「有狗屎」超噁畫面！臭到改降機場

等待通膨數據　美股小跌3.19點

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」

日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

更多熱門

相關新聞

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國亞利桑那州最高法院9日裁定，該州必須遵守一項已有160歷史、早在南北戰爭時期就存在的法律，禁止任何墮胎，除非「有必要拯救」孕婦的生命。對此，民主黨籍的亞利桑納州州長強烈批評，稱這是該州「黑暗的一天」。

美國考慮「調降中國旅遊警示」

美國考慮「調降中國旅遊警示」

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

關鍵字：

飛機起飛機師修窗戶飛機窗戶聯合航空北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃牌重機遇「太魯閣山崩」　騎士是天祥所員警

朱軒洋偷吃曝光前狂摳Cindy：要不要分手！

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

台灣地表真的位移　衛星計算最多45公分

藝人連署文挨轟「陶晶瑩傻眼首發聲」！

人妻一早打卡小北百貨　爸媽們秒懂：救星！

女騎士遇山崩消失「下落曝光」

快訊／天王星又一貓「妹妹」獲救　最新畫面曝

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

一粒姊姊露兩粒！　泳裝驚見深溝：身材比妹妹好

挖出黃子佼11年前人魚照！大票喊：細思極恐

即／康老師的愛貓找到了！　親友證實

最容易出軌4星座！偷吃花樣超多　輕輕一勾就淪陷

更多

最夯影音

更多

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面