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「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

▲亞利桑那州州長霍布斯，反對最高法院的禁止墮胎裁定。（圖／翻攝X）

▲亞利桑那州州長霍布斯，反對最高法院的禁止墮胎裁定。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞利桑那州最高法院9日裁定，該州必須遵守一項已有160歷史、早在南北戰爭時期就存在的法律，禁止任何墮胎，除非「有必要拯救」孕婦的生命。對此，民主黨籍的亞利桑納州州長強烈批評，稱這是該州「黑暗的一天」。

CNN報導，該州的禁止墮胎法律最早可以直追溯到1864年，那是在亞利桑那成為一個州之間就已存在的法律，並在1901年被法典化。該條法律明定，為人提供墮胎服務者，必須被判2年至5年徒刑，這項法條使亞利桑那州成為全美國墮胎法最嚴格的州之一，其他擁有類似法律的也都是南方州，包括德州、阿拉把馬州、密西西比州。

最高法院宣判這項裁定後，亞利桑那州州檢察長梅伊絲（Kris Mayes）立刻挺身而出，矢言只要她還是州檢察長的一天，就不會有任何女人或醫師，會因為這條惡法而被判刑，她絕不會引用禁止墮胎的法律起訴任何人，也不會有任何亞利桑那州的檢察官這麼做。

民主黨籍州長表示，這是亞利桑州「黑暗的一天」，她說這項自南北戰爭就存在的過時法律至今仍籠罩在女性之上，不僅傷害女性，而且只會為了女性、醫師和全州人民帶來混亂，「作為一名州長，我承諾會盡一切權力，保護我們的生育權。」

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