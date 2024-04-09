加拿大情報局：近2屆大選皆發現「中國介選」

▲加拿大安全情報局認為，中國在近年加國大選中二度介選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

加拿大安全情報局（CSIS）2023年的一份調查報告顯示，中國秘密干預了加國2019年與2021年舉行的前兩次大選，主要著重在支持那些立場「親中」或「中立」的候選人，而且外國干預幾乎不需承擔法律或政治後果，屬於一種低風險、高報酬的活動。

根據路透社報導，CSIS於8日舉行官方調查聽證會並做出結論稱，中國干預了加拿大近兩次大選。調查緣起為總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨（Liberal Party）二度勝選後，反對黨議員感到不滿，認為中國可能介選，杜魯道政府迫於壓力成立了一個調查外國勢力干預的委員會。

調查委員會8日觀看的投影片，包含了年份為2023年2月的CSIS簡報摘要。CSIS指出，「我們得知中國以秘密與欺騙性地干預了2019年與2021年的選舉。」

CSIS又稱，兩起事件中的「外國干預（foreign interference）活動本質上是務實的，主要集中在支持那些會在與中華人民共和國政府利益有關的議題上，被視為『親中』或『中立』者的人。」

此前，加拿大環球新聞（Global News）曾報導過這項安全情報評估，但中國否認干預加拿大政治。加拿大保守黨（Conservative Party）在2021年大選期間的時任黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）就估計，中國干預導致保守黨當年失去多達9個國會席次，但並未改變選舉進程。

保守黨比起自由黨，通常對中國採取更強硬的立場，例如保守黨在2021年競選政見綱要中就譴責了北京對待維吾爾少數民族的方式，並誓言禁止中國電信龍頭華為投資5G網路建設。

CSIS評估，國家行為者之所以能在加拿大成功進行外國干預，歸咎於幾乎沒有法律或政治後果，因此這類活動是低風險、高報酬的。情報分析人士與保守黨表示，杜魯道政府對中國干預的打擊力道不足。杜魯道將於10日親自到委員會上作證。

針對CSIS的說法，中國大使館未立即給予回覆。路透社補充，加拿大截至2021年約有170萬名華裔人口，總佔比不到5%。一名來自左傾小黨的議員則在調查中表示，自從她開始批評北京對香港的政策，能夠參加具政治影響力的華人社區活動的機會就越來越少。