波音CEO、董事長請辭！　新任執行長可能人選曝光

▲波音過去5年發生多起空中事故，最近一起是阿拉斯加航空737 MAX 9客機內嵌式艙門空中脫落。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

波音發生一連串空中事故之後，公司管理高層大地震，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）25日表示將於今年底之前離職，董事長凱爾納（Larry Kellner）將離開董事會，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾（Stan Deal）將退休。

CNN、半島電視台等報導，波音過去5年發生多起空中事故，2018年印尼與2019年埃及兩架波音737 Max致命空難奪走346條性命，最近一起重大事件則是今年1月阿拉斯加航空一架737 MAX 9客機內嵌式艙門空中脫落，機艙開大洞導致飛機迫降。

自從1月份阿拉斯加航空事故發生後，執行長凱爾洪便面臨極大壓力，並於25日向波音員工發布內部信件稱，阿拉斯加航空1282班機事故是波音公司的分水嶺，要以謙卑、透明態度來應對，未來將會突破困境成為一間更好的公司。

凱爾洪表示將於今年底前離職，稱離開波音100%是他的決定。金融時報、AFR、路透等媒體分析，波音營運長波普（Stephanie Pope）、開利全球公司兼波音董事吉特利（David Gitlin）、勢必銳執行長夏納翰（Patrick Shanahan）均是接替執行長職務的可能人選。

董事長凱爾納（Larry Kellner）今年5月將不會在波音年會上競選連任，屆時就會離開董事會，由前高通執行長莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）接任。波音公司也宣布，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾（Stan Deal）將退休，由營運長波普接任職務，即刻生效。