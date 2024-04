恐怖瞬間！波音一起飛「引擎罩」脫落被吹走　乘客全嚇壞

▲乘客拍下波音「引擎罩」脫落、被吹走的畫面。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國西南航空(Southwest Airlines)一架波音737-800客機起飛時,引擎罩竟然應聲脫落,在強風中劇烈擺盪後,甚至直接被吹走。幸好,飛機已於7日上午8時15分,平安返回丹佛國際機場(Denver International Airport)。

衛報、福斯新聞等外媒報導,這架飛機載著135名乘客與6名機組人員,預計從丹佛前往休士頓,爬升至1萬300英尺(約3140公尺)時卻發生引擎罩脫落事故,起飛25分鐘後返回丹佛國際機場。

根據乘客莉莎(Lisa C.)拍攝的影片,引擎罩在強風中搖搖欲墜,最後直接飛走。她回憶,出發不到10分鐘,引擎罩就脫落了,「我們都感覺到一陣顛簸,而我往窗外望去……就已經是這樣了。」

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl