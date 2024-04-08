恐怖瞬間！波音一起飛「引擎罩」脫落被吹走　乘客全嚇壞

▲乘客拍下波音「引擎罩」脫落、被吹走的畫面。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-800客機起飛時，引擎罩竟然應聲脫落，在強風中劇烈擺盪後，甚至直接被吹走。幸好，飛機已於7日上午8時15分，平安返回丹佛國際機場（Denver International Airport）。

衛報、福斯新聞等外媒報導，這架飛機載著135名乘客與6名機組人員，預計從丹佛前往休士頓，爬升至1萬300英尺（約3140公尺）時卻發生引擎罩脫落事故，起飛25分鐘後返回丹佛國際機場。

根據乘客莉莎（Lisa C.）拍攝的影片，引擎罩在強風中搖搖欲墜，最後直接飛走。她回憶，出發不到10分鐘，引擎罩就脫落了，「我們都感覺到一陣顛簸，而我往窗外望去……就已經是這樣了。」

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024

另一名乘客格拉斯（Cooper Glass）坦言，這次經驗令人相當害怕，「出口那一排的人開始向空服員大喊大叫，向他們展示受損的情況」，但他也肯定機長「在著陸時做得很好」。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，客機於2015年6月投入使用，已經針對此案展開調查。西南航空也證實，3695航班在發生「機械問題」之後返回丹佛國際機場，「我們的顧客搭乘另一架飛機抵達休士頓霍比機場（William P. Hobby Airport），比預定時間晚了3小時。我們為延誤帶來的不便致歉，但仍把顧客及員工的安全置於第一優先。」

今年1月，阿拉斯加航空一架波音737 Max 9艙門在高空中脫落後，波音持續受到強烈批評。美國司法部3月宣布針對此案展開刑事調查，波音及阿拉斯加航空也因為飛安問題，面臨10億美元的訴訟。