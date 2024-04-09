美國廉航宣布「260名機師」放無薪假！　飛機訂單也延期

▲「精神航空」宣布將讓機師放無薪假。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）8日宣布，由於面臨現金緊縮問題，將讓大約260名機師放無薪假，也已經和空中巴士（Airbus）達成協議，把2025年第2季至2026全年度的飛機訂單，全都延遲交付。

精神航空表示，今年9月1日起，將讓大約260名機師放無薪假。被推遲的飛機訂單延至2030年至2031年，不過原定2027年至2029年交付的訂單不受影響。與空中巴士達成的協議，將在未來2年讓公司增加約3.4億美元的資產流動性。

花旗研究（Citi Research）分析師特倫特（Stephen Trent）表示，「從協助航空公司減少或延遲一些成本的角度來看，客機（訂單）推遲與機師無薪假看起來是正向的。但……航空公司如今也可能減少創造收益的機會。」

國際航空公司飛行員協會（ALPA）的精神航空總行政會議主席穆勒（Ryan Muller）坦言，「無薪假對於我們整個機師群體而言都深感不安」，正與協商委員會探討降低無薪假人數的措施。

CNN報導，儘管旅遊需求強勁，精神航空卻已連續數季出現虧損，在面臨現金短缺之際，普惠公司（Pratt & Whitney）生產的齒輪渦輪風扇引擎又發生故障災情，被迫停飛空中巴士A320neo，對於這間廉價航空而言，更是雪上加霜。精神航空所有客機都來自空中巴士，截至2023年12月一共有205架。