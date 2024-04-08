日本淡路屋推「公益鐵路便當」助台賑災　店內還設募款箱

▲台鐵去年12月和日本知名老字號鐵道便當「淡路屋」攜手推出「海味便當」。（圖／台鐵）



記者張方瑀／綜合報導

台鐵去年12月和日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」締結友好，推出期間限定的台日聯名「海味便當」大受歡迎。淡路屋7日宣布，海味便當將再次於4月9日至5月3日限量販售，部分收益將作為台灣賑災捐款，同時在店鋪設置募款箱，支援台灣受災地區重建。

淡路屋7日在官網發出聲明，「向4月3日台灣東部發生的地震災民致以最誠摯的慰問，對於敝店來說，台灣是與台灣鐵路公司締結了國際性友好協定的地方，是有著深厚淵源的地方，長期以來建立了友好的關係。」

聲明指出，為了支援台灣受災地區的救濟和重建，將在4月9日至5月3日間販售公益商品，並在部分店鋪設置募款箱，「今後也會繼續陪伴受災的人們進行支援活動，衷心祝願大家早日恢復重建。」

台鐵去年12月和淡路屋簽署「締結友好合作備忘錄」，推出期間限定的海味便當．外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典台鐵藍，象徵台日交融。

便當盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，將鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚，再搭配日式照燒口味的小章魚、炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，開賣後大受民眾喜愛。