大樓玻璃門瞬間炸裂　女「全身碎玻璃」腦損傷獲11億賠償金

▲女子開門時,玻璃門瞬間炸裂。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約36歲女子布朗(Meghan Brown)行經曼哈頓辦公大樓門前時,玻璃門突然瞬間破裂,造成她嚴重腦損傷,職業生涯也因此終結,不幸事件發生至今將近10年,近來她終於獲得高達3,500萬美元(約台幣11億元)賠償金。

原本在美國知名金融機構JP Morgan任職的36歲女子布朗,2015年2月2日正要離開麥迪遜大道271號建築物時,約2.3公尺高的大廳玻璃門突然碎裂掉落,導致她全身都是碎玻璃、腦部創傷。

監視器畫面可看到,布朗當時走到門前,正準備推開大門時,身後有一名男子同時想推開門,沒想到大門玻璃突然炸裂,她趕緊用手護住頭,後來癱倒在地上,全身都被碎玻璃覆蓋。

布朗在法庭上表示,事件對她腦部造成永久性傷害,除了終結她的職業生涯,還讓她對光和噪音敏感、頭痛、暈眩和創傷後壓力症候群(PTSD),記憶力和注意力都受到影響,「事故發生後,我的情況完全沒有改善,我一直持續努力,但就是無法獲得進步」。

布朗原本有一名未婚夫,然而事件發生後,未婚夫也因為「無法過正常生活」離開她。陪審團認為,事發大樓業者當初若是有對玻璃門進行維護與檢查,布朗就有可能避開不幸事件,宣判布朗獲得35,184,208 美元賠償金。

