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大樓玻璃門瞬間炸裂　女「全身碎玻璃」腦損傷獲11億賠償金

大樓玻璃門瞬間炸裂　女「全身碎玻璃」腦損傷獲11億賠償金。（圖／翻攝自X）

▲女子開門時，玻璃門瞬間炸裂。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約36歲女子布朗(Meghan Brown)行經曼哈頓辦公大樓門前時，玻璃門突然瞬間破裂，造成她嚴重腦損傷，職業生涯也因此終結，不幸事件發生至今將近10年，近來她終於獲得高達3,500萬美元（約台幣11億元）賠償金。

原本在美國知名金融機構JP Morgan任職的36歲女子布朗，2015年2月2日正要離開麥迪遜大道271號建築物時，約2.3公尺高的大廳玻璃門突然碎裂掉落，導致她全身都是碎玻璃、腦部創傷。

監視器畫面可看到，布朗當時走到門前，正準備推開大門時，身後有一名男子同時想推開門，沒想到大門玻璃突然炸裂，她趕緊用手護住頭，後來癱倒在地上，全身都被碎玻璃覆蓋。

布朗在法庭上表示，事件對她腦部造成永久性傷害，除了終結她的職業生涯，還讓她對光和噪音敏感、頭痛、暈眩和創傷後壓力症候群(PTSD)，記憶力和注意力都受到影響，「事故發生後，我的情況完全沒有改善，我一直持續努力，但就是無法獲得進步」。

布朗原本有一名未婚夫，然而事件發生後，未婚夫也因為「無法過正常生活」離開她。陪審團認為，事發大樓業者當初若是有對玻璃門進行維護與檢查，布朗就有可能避開不幸事件，宣判布朗獲得35,184,208 美元賠償金。

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