女師一開家門「遭高材生兒狂捅刺死」　他自首吐：想殺媽媽很久了

▲ 艾爾維亞幫兒子開門後遭持刀狂捅致死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州發生一起悲劇，一名國小女老師遭就讀名校的兒子狂捅數刀致死，兒子自首後親口承認，「我想殺媽媽已經有很多很多年了」。

綜合《每日郵報》等外媒，21歲男大生艾曼紐．埃斯皮諾薩（Emmanuel Espinoza）就讀有「公立常春藤」之稱的佛羅里達大學醫學院預科，6日聯絡46歲的母親艾爾維亞（Elvia Espinoza），詢問自己能不能和她一起在奧蘭多（Orlando）的家中共度周末，但艾爾維亞當天下午約2點打開家門，就遭兒子瘋狂攻擊。

波爾克郡警長賈德（Grady Judd）聲明說明，艾爾維亞住在弗羅斯特普魯夫市（Frostproof）森林裡的一間屋子，艾曼紐敲門後她前去應門，一打開門就被艾曼紐持刀狂捅。

賈德提到，艾爾維亞當時正和另一名家人通電，曾試圖逃離兒子毒手，但艾曼紐仍持續揮刀，直到她倒地身亡，隨後撥打911自首。

艾曼紐在調查中向警方坦承，他真的很愛媽媽，然而「你知道嗎？我想殺媽媽已經有很多很多年了，因為她讓我覺得很煩」。他被控犯下一級謀殺罪，現已送往波爾克郡監獄關押。

艾爾維亞生前在Frostproof Ben Hill Griffin小學擔任二年級教師，突如其來的死訊令各界震驚。學區發言人悲痛表示，「學生和同事都很愛她，她驟然逝去是毀滅性損失。她是學校大家庭中非常特別的一份子。」