日相岸田盼出訪平壤會晤金正恩　美高官透露：拜登「有條件」支持

▲岸田文雄即將於10日在美國華府與拜登展開會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄先前多次表態，願與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩會晤，在接受日媒訪談時更表示「應儘快落實出訪平壤」，金正恩胞妹金與正也證實收到日本政府提案。如今，岸田文雄將於10日出訪華府與美國總統拜登展開會談。美國一名高官透露，拜登支持岸田在特定條件下與金正恩會晤。

根據日媒《日經新聞》，在岸田文雄出訪美國華府之前，美國政府某位要求匿名的高官接受採訪時透露，屆時北韓議題可能會在拜登與岸田之間的會談上被討論，而拜登更是支持岸田「在某特定條件下」出訪平壤會晤金正恩的決定。

該名美國政府高官表示，「如果美方認為（日本）與北韓之間的交流具有深遠意義、且能達成成果，則拜登願意支持志同道合的盟友和北韓維持交流。不過，在追求與北韓之間的高度外交的同時，盼能考量到日本與南韓兩國間的緊密關係，反映各國的目標，達成互相緊密協商。」

美國官員指出，拜登和岸田文雄之間的會談將達成共識，包括反映日本、美國、南韓之間共同的目標，並且有必要在事前達成緊密協調。

據悉，日本政府和岸田文雄先前曾數度表態，願與金正恩坐下來談，對此金與正曾經數度發表談話，認為日本政府必須放棄談論「日本人遭綁架到北韓」的相關問題，則岸田才有見上金正恩的可能。