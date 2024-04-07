日本石川縣強震3個月後　能登鐵道「全線復駛」

▲日本石川縣能登鐵道6日全線復駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣今年1月1日發生「令和6年能登半島大地震」，縣內罹難者截至5日增加至245人，至於位處災區的地方鐵路「能登鐵道」則因遭受強震摧殘，包括鐵路斷裂、隧道遭土石掩埋而一度全線停駛，如今在連日搶修下，終於在震災3個多月後全線復駛，盼能迎來觀光客拯救經濟。

根據日媒《朝日電視台》、《石川電視》，能登半島強震奪走245人的寶貴生命，同時讓當地連外通勤鐵路「能登鐵道」（穴水站至七尾站，總長33公里）柔腸寸斷，經過3個多月搶修，行經穴水站至七尾市能登中島站等4座車站、長達16.8公里的路段，終於在昨（6）日恢復全線通車，在沿線居民的熱烈歡迎下，第一班列車出發了。

▼當地民眾等待3個多月，終於能恢復至過往的通勤方式。（圖／達志影像／美聯社）

▲能登鐵道穴水站至能登中島站經過3個多月搶修，終於恢復通車。（圖／達志影像／美聯社）

時隔3個多月終於全線恢復通車，月台擠滿乘客，當地民眾迫不及待等著搭乘，盼望地區經濟與觀光能夠隨著能登鐵道復駛而恢復生機。最先登上列車的乘客表示，「我等了好久呢，對於（當地人而言）能登鐵道是不可或缺的存在。」

至於住在穴水站附近、平常需要搭乘火車上下課的七尾高中2年級女學生大橋咲穗則對於恢復日常生活感到相當興奮，「自從強震後，若沒有早起搭上唯一一班的臨時公車，那就沒辦法趕到學校上課，而且從學校回到穴水町的公車只有一班，根本無法參加社團活動。」

▲能登鐵道全線復駛，沿線染井吉野櫻花樹含苞待放。（圖／達志影像／美聯社）

如今，能登鹿島站月台沿線種滿100棵染井吉野櫻花樹，雖然目前大多還是含苞待放的花苞，但外界仍期待櫻花滿開的景象，也因此該座車站又暱稱「能登櫻花站」。

報導指出，其實能登鐵道沿線有許多觀光景點，包括賞櫻勝地、七尾灣、和倉溫泉等，也因此能登鐵道全線復駛後，能登鹿島站附近旅館的住宿客和工作人員紛紛向海邊揮手，期盼當地觀光恢復往日生機。