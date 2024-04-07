以軍尋獲人質遺體！生前曾求政府救命　10萬人怒上街：他原本不用死

▲以軍尋獲人質遺體後，以色列多地爆發了要求達成釋放人質協議的示威活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍隊6日在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）尋獲一名人質的遺體，點燃民眾怒火，組成10萬人集會，向政府表達抗議，呼籲以方與哈瑪斯達成釋放人質的協議。

綜合BBC等外媒報導，以軍聲稱，特種部隊6日夜間在汗尤尼斯南部挖出一名以色列人質遺體，經確認後證實死者為47歲以色列農民卡齊爾（Elad Katzir）。

▲卡齊爾曾在伊斯蘭聖戰組織發布的影片中向以色列政府求救。（圖／翻攝自X）

卡齊爾是哈瑪斯2023年10月7日入侵以色列後，被綁架的200多名人質之一。隨後，伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）於2024年1月8日公布一段卡齊爾的求救影片，只見他在影片中指出，「我不止一次瀕臨死亡。我還活著真是個奇蹟。」

以軍援引情報指出，卡齊爾是在影片曝光後被伊斯蘭聖戰組織所殺，並於一月中旬被埋葬於汗尤尼斯，但軍方拒絕詳細說明相關情報，僅透露特種部隊已將卡齊爾的遺體挖出，帶回以色列。

卡齊爾的家人將他的死歸咎於以色列當局，聲稱如果當局同意新的停火協議，他就會活著回來。卡齊爾的死也點燃了民眾的怒火，目前有10萬人正集結在特拉維夫等地示威，高呼「現在就選舉」、「卡齊爾，我們很抱歉」，呼籲以方與哈瑪斯達成釋放人質的協議。