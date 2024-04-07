恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

▲路透社去年12月取得並核實的照片顯示，巴勒斯坦人被扒光剩下內褲，坐在拜特拉希亞（Beit Lahia）街道上，以色列士兵在旁站崗。 （資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列一間野戰醫院的醫師爆料，被囚巴勒斯坦人正面臨「極其惡劣的條件」，不僅因為長期上手銬、腳鐐造成的傷勢，必須接受「例行性」截肢手術，還被迫透過吸管餵食，只能在尿布上排泄，甚至長時間遭受束縛，「違反了醫德與法律」。

以色列《國土報》（Haaretz）取得醫師寫給總檢察長、國防部長及衛生部長的投訴信件後，刊出這篇獨家報導。根據內容，醫師在以色列國防軍（IDF）斯德泰曼基地（Sde Teiman）一間戰地醫院服務，該院專門收治被拘留的巴勒斯坦人，但院內條件不僅損害囚犯健康，甚至違反醫德。

醫師寫道，「光是這一周，就有2名囚犯因為腳鐐傷勢必須接受腿部截肢，而且很不幸地，這是一起例行性事件。」拘留設施的不當照護，導致患者出現併發症，「有時甚至是死亡」，「這讓我們所有人，也就是醫療團隊和你們，那些在衛生部及國防部負責管理我們的人，都成為違反以色列法律的共犯。」

▲以色列士兵站在加薩希法醫院外。（資料照／達志影像／美聯社）



一名具有醫學背景、曾經訪問該醫院的消息人士證實，當時看見的所有被拘留者，四肢都戴著鐐銬，增加了血栓與其他健康問題的風險，一些囚犯遭到長時間束縛或蒙眼，至少3名患者穿著尿布。

他強調，院內被拘留者正經歷系統性的「非人化」對待，儘管醫護試圖給予囚犯應得的適當照護，但所能做的非常有限。他因為害怕報復而要求匿名。

以色列國防軍回應，囚犯被上手銬及腳鐐，是為了保護部隊及醫護人員，根據程序、健康狀況及危險程度所做出的決定。此外，部隊嚴格禁止針對囚犯的暴力，「涉及被拘留者待遇時，以色列國防軍根據法律、也在法律框架內行事。根據以色列及國際法，每一項程序都被記錄與監督，並且在極度關心被拘留者人性尊嚴的情況下完成」，任何關於暴力或羞辱的指控，在提供具體細節的情況下，都將獲得單獨審查與處理。以色列衛生部則表示，沒有更多回應要補充的。