　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

▲▼ 路透社12月8日獲得並核實的照片顯示，巴勒斯坦人被扒光剩下內褲，坐在拜特拉希亞（Beit Lahia）街道上，以色列士兵在旁站崗。 （圖／路透）

▲路透社去年12月取得並核實的照片顯示，巴勒斯坦人被扒光剩下內褲，坐在拜特拉希亞（Beit Lahia）街道上，以色列士兵在旁站崗。 （資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列一間野戰醫院的醫師爆料，被囚巴勒斯坦人正面臨「極其惡劣的條件」，不僅因為長期上手銬、腳鐐造成的傷勢，必須接受「例行性」截肢手術，還被迫透過吸管餵食，只能在尿布上排泄，甚至長時間遭受束縛，「違反了醫德與法律」。

以色列《國土報》（Haaretz）取得醫師寫給總檢察長、國防部長及衛生部長的投訴信件後，刊出這篇獨家報導。根據內容，醫師在以色列國防軍（IDF）斯德泰曼基地（Sde Teiman）一間戰地醫院服務，該院專門收治被拘留的巴勒斯坦人，但院內條件不僅損害囚犯健康，甚至違反醫德。

醫師寫道，「光是這一周，就有2名囚犯因為腳鐐傷勢必須接受腿部截肢，而且很不幸地，這是一起例行性事件。」拘留設施的不當照護，導致患者出現併發症，「有時甚至是死亡」，「這讓我們所有人，也就是醫療團隊和你們，那些在衛生部及國防部負責管理我們的人，都成為違反以色列法律的共犯。」

 ▲▼以色列士兵22日站在希法醫院外。。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵站在加薩希法醫院外。（資料照／達志影像／美聯社）

一名具有醫學背景、曾經訪問該醫院的消息人士證實，當時看見的所有被拘留者，四肢都戴著鐐銬，增加了血栓與其他健康問題的風險，一些囚犯遭到長時間束縛或蒙眼，至少3名患者穿著尿布。

他強調，院內被拘留者正經歷系統性的「非人化」對待，儘管醫護試圖給予囚犯應得的適當照護，但所能做的非常有限。他因為害怕報復而要求匿名。

以色列國防軍回應，囚犯被上手銬及腳鐐，是為了保護部隊及醫護人員，根據程序、健康狀況及危險程度所做出的決定。此外，部隊嚴格禁止針對囚犯的暴力，「涉及被拘留者待遇時，以色列國防軍根據法律、也在法律框架內行事。根據以色列及國際法，每一項程序都被記錄與監督，並且在極度關心被拘留者人性尊嚴的情況下完成」，任何關於暴力或羞辱的指控，在提供具體細節的情況下，都將獲得單獨審查與處理。以色列衛生部則表示，沒有更多回應要補充的。

ET快訊
《星光2》歌手宣布懷二胎！「會唱到破羊水的那一刻」
愛女下課離奇失蹤35年！　父忍痛聲請宣告死亡
初瓦、嚮辣已22人就醫！疑有「共同病因物質」　現場採3類檢體
不只救災！　搜救犬翻肚賣萌「安慰受困者」
南亞林口廠大火！濃煙狂噴畫面曝　侯友宜籲5地區民眾戴口罩
「難道黃子佼勢力這麼龐大？」　醫揭演藝圈復活2關鍵
快訊／初瓦、嚮辣爆食物中毒擴大！　送醫增至22人
當緝毒犬太好動被淘汰！　Roger改練搜救找到罹難者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大叔囚禁妹子3天！　帶去公廁硬上竟被「狂刺3刀反殺」

英國士兵受訓迎新竟是「無套性行為」　新兵被迫硬上內幕曝光

日本石川縣強震3個月後　能登鐵道「全線復駛」

以軍尋獲人質遺體！生前曾求政府救命　10萬人怒上街：他原本不用死

恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

辣妹「只穿丁字褲」嗨看演唱會？　蜜臀真相曝：原來是光頭

搬家前被警告房子鬧鬼　她執意入住2個月後悔了：遇到恐怖惡鄰

紐約摩天大樓驚現瀑布！玻璃窗噴水「一洩千里」　像極尿尿小童

厄瓜多闖墨使館抓前副總統　拉美多國火大！尼加拉瓜跟進斷交

加薩飢荒嚴重！英出動海軍建碼頭救援　加碼39億援助巴勒斯坦人

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

李多慧秀超台髒話：看屁呀！XD　曝曾被拱請客「裝聽不懂中文」

花蓮私廚五星級料理送救災人員　老闆送便當四處跑3.1萬人按讃

「一粒」他吹紅的！嗩吶手現身　吳坤龍做葉保弟應援曲、「炸裂」

花蓮慈雲山264骨灰罈被震破　她3年前反映門鎖鬆了遭敷衍

印尼看護強震中扛桌護嬤　不晃後才敢蹲地緩解情緒

大叔囚禁妹子3天！　帶去公廁硬上竟被「狂刺3刀反殺」

英國士兵受訓迎新竟是「無套性行為」　新兵被迫硬上內幕曝光

日本石川縣強震3個月後　能登鐵道「全線復駛」

以軍尋獲人質遺體！生前曾求政府救命　10萬人怒上街：他原本不用死

恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

辣妹「只穿丁字褲」嗨看演唱會？　蜜臀真相曝：原來是光頭

搬家前被警告房子鬧鬼　她執意入住2個月後悔了：遇到恐怖惡鄰

紐約摩天大樓驚現瀑布！玻璃窗噴水「一洩千里」　像極尿尿小童

厄瓜多闖墨使館抓前副總統　拉美多國火大！尼加拉瓜跟進斷交

加薩飢荒嚴重！英出動海軍建碼頭救援　加碼39億援助巴勒斯坦人

Apple怒打臉「焦糖哥哥拒刪文」！爆黃子佼逼試鏡黑歷史　網兩派掀戰

焦糖哥哥幫Apple指控「黃子佼罪行」遭打臉！　堅決不刪文回擊：我有證據

(G)I-DLE Minnie疑遭經紀人「碰身體性騷擾」　粉絲暴怒：換掉！

大叔囚禁妹子3天！　帶去公廁硬上竟被「狂刺3刀反殺」

《星光2》葉瑋庭宣布懷二胎！　「會一直唱到破羊水的那一刻」

食安風波不斷！　壽險業點名醫療險、意外險提高保障

強震後「床感覺在搖」分不清是餘震or頭暈！網爆共鳴：出現幻覺

郭源元批偷拍論壇「惡意令人髮指」！被酸蹭熱度霸氣回：一定要多蹭

北返車潮下午2時湧現「晚上8時緩解」　避開國道13地雷路段

初瓦、嚮辣已22人就醫！衛生局疑2餐廳有「共同病因物質」採3類檢體

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

辣妹只穿小丁露蜜臀　原來是光頭

舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」

名廚列好市多「拒買清單」：別買這12種食材

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

網球賽比一半斷訊「狂拍比基尼妹」露翹臀

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

63歲祭司要娶處女　逼12歲童當新娘

潛逃外國27年！歐洲罪犯娶韓女「歸化韓籍」

烏無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

更多熱門

相關新聞

以尋獲人質遺體　10萬人怒上街：停火放人

以尋獲人質遺體　10萬人怒上街：停火放人

以色列軍隊6日在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）尋獲47歲以色列人質卡齊爾（Elad Katzir）的遺體，點燃民眾怒火，組成10萬人集會，向政府表達抗議，呼籲以方與哈瑪斯達成釋放人質的協議。

英派海軍到加薩建碼頭　加碼39億援助巴人

英派海軍到加薩建碼頭　加碼39億援助巴人

伊朗恐發動「重大攻擊」　美高度戒備

伊朗恐發動「重大攻擊」　美高度戒備

以哈談判擬本週在開羅舉行　有望達成停火6週

以哈談判擬本週在開羅舉行　有望達成停火6週

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩囚禁截肢人道主義國土報Haaretz斯德泰曼基地Sde Teiman

讀者迴響

熱門新聞

他看波多野結衣本人「幻滅了」！無修圖比基尼照瘋傳

快訊／國家警報響！　05：15地牛翻身

即／10分鐘內3震！台北明顯搖晃

焦糖哥哥爆「黃子佼逼Apple全裸」！本人氣哭打臉

初瓦、嚮辣爆食物中毒　廚房照片曝

花蓮強震後驚現日治舊橋！將改建重啟

2農夫地界喬不攏　妻卻去跟對方性交

快訊／新加坡失聯夫妻　確定在砂卡礑下車

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

健身妹控教練性侵！求償百萬敗訴

天王星大樓成打卡勝地？男女擺拍被罵翻

寶林中毒案越籍廚師「糞便檢出邦克列酸」

小禎罕見撂重話開罵黃子佼：我真心作噁！

老高又翻車！新片聊《七龍珠》被揪7大錯誤

人妻結婚37年　補辦證件發現自己未婚

更多

最夯影音

更多
楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」
花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面