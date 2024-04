恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

▲路透社去年12月取得並核實的照片顯示,巴勒斯坦人被扒光剩下內褲,坐在拜特拉希亞(Beit Lahia)街道上,以色列士兵在旁站崗。 (資料照/路透)



記者吳美依/綜合報導

以色列一間野戰醫院的醫師爆料,被囚巴勒斯坦人正面臨「極其惡劣的條件」,不僅因為長期上手銬、腳鐐造成的傷勢,必須接受「例行性」截肢手術,還被迫透過吸管餵食,只能在尿布上排泄,甚至長時間遭受束縛,「違反了醫德與法律」。

以色列《國土報》(Haaretz)取得醫師寫給總檢察長、國防部長及衛生部長的投訴信件後,刊出這篇獨家報導。根據內容,醫師在以色列國防軍(IDF)斯德泰曼基地(Sde Teiman)一間戰地醫院服務,該院專門收治被拘留的巴勒斯坦人,但院內條件不僅損害囚犯健康,甚至違反醫德。

醫師寫道,「光是這一周,就有2名囚犯因為腳鐐傷勢必須接受腿部截肢,而且很不幸地,這是一起例行性事件。」拘留設施的不當照護,導致患者出現併發症,「有時甚至是死亡」,「這讓我們所有人,也就是醫療團隊和你們,那些在衛生部及國防部負責管理我們的人,都成為違反以色列法律的共犯。」

▲以色列士兵站在加薩希法醫院外。(資料照/達志影像/美聯社)



一名具有醫學背景、曾經訪問該醫院的消息人士證實,當時看見的所有被拘留者,四肢都戴著鐐銬,增加了血栓與其他健康問題的風險,一些囚犯遭到長時間束縛或蒙眼,至少3名患者穿著尿布。

他強調,院內被拘留者正經歷系統性的「非人化」對待,儘管醫護試圖給予囚犯應得的適當照護,但所能做的非常有限。他因為害怕報復而要求匿名。

以色列國防軍回應,囚犯被上手銬及腳鐐,是為了保護部隊及醫護人員,根據程序、健康狀況及危險程度所做出的決定。此外,部隊嚴格禁止針對囚犯的暴力,「涉及被拘留者待遇時,以色列國防軍根據法律、也在法律框架內行事。根據以色列及國際法,每一項程序都被記錄與監督,並且在極度關心被拘留者人性尊嚴的情況下完成」,任何關於暴力或羞辱的指控,在提供具體細節的情況下,都將獲得單獨審查與處理。以色列衛生部則表示,沒有更多回應要補充的。

Israeli doctor at IDF field hospital for detained Gazans tells ministers, attorney general: "We are all complicit in breaking law" / @hagar_shezaf & @hausertov https://t.co/hprKD52YLv