開戰以來破壞最強！烏44無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

▲烏軍據稱襲擊了羅斯托夫的莫羅佐夫斯克機場,造成20人死傷、6戰機被毀。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭消息人士告訴CNN,烏軍對俄羅斯南部地區羅斯托夫(Rostov)的一個空軍基地發動了大規模無人機襲擊,造成俄羅斯軍人死傷、戰機被毀。

Over 40 drones targeted Morozovsk airfield in Rostov, a key base for Russia's Su-24 and Su-34 jets, used to terrorize Ukraine with gliding bombs. This is the way pic.twitter.com/WSQIgj4xyG