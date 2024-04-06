開戰以來破壞最強！烏44無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

▲烏軍據稱襲擊了羅斯托夫的莫羅佐夫斯克機場，造成20人死傷、6戰機被毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭消息人士告訴CNN，烏軍對俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov）的一個空軍基地發動了大規模無人機襲擊，造成俄羅斯軍人死傷、戰機被毀。

Over 40 drones targeted Morozovsk airfield in Rostov, a key base for Russia's Su-24 and Su-34 jets, used to terrorize Ukraine with gliding bombs. This is the way pic.twitter.com/WSQIgj4xyG — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 5, 2024

了解此次行動的知情人士5日告訴CNN，羅斯托夫地區的莫羅佐夫斯克機場（Morozovsk）因被用作俄羅斯空軍基地，而被烏克蘭安全局（SBU）與軍方聯手發動襲擊，導致至少6架俄羅斯戰機被摧毀，約有20名俄羅斯人員或死或傷。

消息指出，「俄羅斯在當地向烏克蘭陣地或邊境定居點發射制導航空炸彈，因此這次的行動對削弱俄羅斯的軍事實力極其重要。」CNN無法獨立證實相關說法，但如果消息屬實，這將是烏軍自2022年開戰以來，對俄羅斯境內機場破壞性最大的一次襲擊。

In Morozovsk (Rostov region), Engels (Saratov) and Eisk (Krasnodar) explosions were heard and local administrations reported massive drone attacks. In all regions there are military airports near places of explosions. pic.twitter.com/cqkpBAvcja — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) April 5, 2024

羅斯托夫州長格魯別夫（Vasily Golubev）在Telegram上證實，有40多架無人機在莫羅佐夫斯基（Morozovsky）地區發動了襲擊，但他堅稱這起襲擊未造成人員傷亡，只有一個變電站受到了「輕微損壞」。

烏克蘭近來對俄羅斯多個地區發動了無人機襲擊。俄羅斯國防部聲稱，當局在5日就攔截並摧毀了至少53架烏軍無人機，其中有44架的目標是羅斯托夫地區。