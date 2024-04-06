陰莖大嗎？泌尿科女醫揭「看臉1部位最準」　全球男性GG平均變長了

▲美國泌尿科女醫揭露一項陰莖尺寸研究，下面「大不大」看臉就知道。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

男性的陰莖大小有可能看臉就知道。美國加州泌尿科女醫生瑪莉克（Rena Malik）最近上節目時被問到，男性的手掌或腳掌長度越長，生殖器官尺寸是否也會越大，但她說比起手腳，鼻子越長的人，陰莖可能更長，而且還有醫療裝置能拉長陰莖。她還提到另一研究稱，近30年來全球男性陰莖勃起長度平均增加了24%。

▲女醫生瑪莉克表示，陰莖其實可以用一種牽引裝置安全地拉長。（圖／翻攝自IG／@renamalikmd）

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，在YouTube擁有高達189萬訂閱數的加州泌尿科兼骨盆外科執業醫生瑪莉克，近日登上一檔熱門podcast節目《CEO日記》（Diary of a CEO）。主持人向她提問，有人說「手掌、腳掌越大的男人陰莖也越大」，像這類身體部位大小影響陰莖尺寸的傳言，是否有實際統計數據可證實。

瑪莉克表示，確實有過一項在日本進行的研究，測量了男性所有身體部位與陰莖長度，比較後發現鼻子的長度與陰莖長度具相關性，而非手腳的長度，但研究對象僅包含日本男性，所以仍有局限性。

瑪莉克補充，有越來越多患者擔心自己的生殖器太短，其實有一種牽引裝置可以延長陰莖，這原本是用於佩羅尼氏症（Peyronie disease）患者的設備。據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，佩羅尼氏症是一種在陰莖皮膚下的深層組織中形成纖維疤痕組織的疾病，會導致勃起彎曲、疼痛，或讓陰莖在勃起時變短。

另外，瑪莉克還引用了《世界男性健康期刊》2023年刊載的研究說，男性陰莖在短短數十年間有變長的趨勢。這項研究收集了全球5萬5000多名男性陰莖測量數據後得出驚人結果，過去29年來，男性陰莖勃起後的長度平均增加了24%，且陰莖變長的趨勢在世界不同地區都很明顯，並不限於特定人群，但精子數量和睪固酮水準則呈現下降趨勢。