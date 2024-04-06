　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男人陰莖大小「靠臉來判斷」　泌尿科女醫揭：看1部位最準

▲▼陰莖尺寸研究。（圖／CFP）

▲美國泌尿科女醫揭露一項陰莖尺寸研究，下面「大不大」看臉就知道。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

男性的陰莖大小有可能看臉就知道。美國加州泌尿科女醫生瑪莉克（Rena Malik）最近上節目時被問到，男性的手掌或腳掌長度越長，生殖器官尺寸是否也會越大，但她說比起手腳，鼻子越長的人，陰莖可能更長，而且還有醫療裝置能拉長陰莖。她還提到另一研究稱，近30年來全球男性陰莖勃起長度平均增加了24%。

▲▼美國女醫生表示，陰莖長度可能與鼻子長度有關，也可以用牽引裝置讓陰莖變長。（圖／翻攝自IG／@renamalikmd）

▲女醫生瑪莉克表示，陰莖其實可以用一種牽引裝置安全地拉長。（圖／翻攝自IG／@renamalikmd）

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，在YouTube擁有高達189萬訂閱數的加州泌尿科兼骨盆外科執業醫生瑪莉克，近日登上一檔熱門podcast節目《CEO日記》（Diary of a CEO）。主持人向她提問，有人說「手掌、腳掌越大的男人陰莖也越大」，像這類身體部位大小影響陰莖尺寸的傳言，是否有實際統計數據可證實。

瑪莉克表示，確實有過一項在日本進行的研究，測量了男性所有身體部位與陰莖長度，比較後發現鼻子的長度與陰莖長度具相關性，而非手腳的長度，但研究對象僅包含日本男性，所以仍有局限性。

瑪莉克補充，有越來越多患者擔心自己的生殖器太短，其實有一種牽引裝置可以延長陰莖，這原本是用於佩羅尼氏症（Peyronie disease）患者的設備。據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，佩羅尼氏症是一種在陰莖皮膚下的深層組織中形成纖維疤痕組織的疾病，會導致勃起彎曲、疼痛，或讓陰莖在勃起時變短。

另外，瑪莉克還引用了《世界男性健康期刊》2023年刊載的研究說，男性陰莖在短短數十年間有變長的趨勢。這項研究收集了全球5萬5000多名男性陰莖測量數據後得出驚人結果，過去29年來，男性陰莖勃起後的長度平均增加了24%，且陰莖變長的趨勢在世界不同地區都很明顯，並不限於特定人群，但精子數量和睪固酮水準則呈現下降趨勢。

ET快訊
寄錯東西！「蝦皮賣家要求別寄回」驚呆他　一票人遇過：賺爛了
「戀童癖都去看醫生」！　Apple挺孕肚罕說重話
Roger回頭聞2次才找到遺體！　領犬員曝原因
傻眼！信義區F奶辣模　警局蹲地直接尿了
快訊／16:10規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
夜排4天遇強震仍死守！　她第一個買到票想哭：IU更重要
獨／「一粒」他吹紅的！　葉保弟魔性嗩吶手現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開戰以來破壞最強！烏44無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

潛逃外國27年！歐洲殺人犯逃獄娶韓女「歸化韓籍」　遭南韓識破遣返

網紅近距離中彈亡　和男友外出「槍手連開26槍」驚悚畫面曝

陰莖大嗎？泌尿科女醫揭「看臉1部位最準」　全球男性GG平均變長了

精障殘疾婦獨自在家　護理師藉居家訪視硬上！家屬查監控氣炸喊告

南韓前總統文在寅事前投票　連日砲轟尹錫悅：沒看過這麼差勁的！

27歲台男海洛因「假裝紙菸」闖關沖繩被逮！　那霸機場首例

快訊／厄瓜多強闖使館抓人　墨西哥宣布「中止外交關係」

南韓有意5月底舉行「中日韓」領導人峰會　由中方主動提議

跟進Netflix！Disney+打擊寄生帳號　6月起部分國家先實施

住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢

花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

地震來了貓跳上跑步機　媽：之前買來都不愛跑

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

搜救犬艱辛挺進砂卡礑！ 近60度斜坡「尋生還者」　

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

胖老貓地震驚險閃過3墜落物　靈活扭腰狂鑽：不要砸到我！

9人受困九曲洞全獲救！

一粒首度主場應援葉保弟　「粒保樂園」擠爆看台！

開戰以來破壞最強！烏44無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

潛逃外國27年！歐洲殺人犯逃獄娶韓女「歸化韓籍」　遭南韓識破遣返

網紅近距離中彈亡　和男友外出「槍手連開26槍」驚悚畫面曝

陰莖大嗎？泌尿科女醫揭「看臉1部位最準」　全球男性GG平均變長了

精障殘疾婦獨自在家　護理師藉居家訪視硬上！家屬查監控氣炸喊告

南韓前總統文在寅事前投票　連日砲轟尹錫悅：沒看過這麼差勁的！

27歲台男海洛因「假裝紙菸」闖關沖繩被逮！　那霸機場首例

快訊／厄瓜多強闖使館抓人　墨西哥宣布「中止外交關係」

南韓有意5月底舉行「中日韓」領導人峰會　由中方主動提議

跟進Netflix！Disney+打擊寄生帳號　6月起部分國家先實施

開戰以來破壞最強！烏44無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

紐西蘭深度旅行！奧克蘭舊火車站裡的小館　印度咖哩thali太好吃

潛逃外國27年！歐洲殺人犯逃獄娶韓女「歸化韓籍」　遭南韓識破遣返

何如芸「很慶幸離婚了」！　陪爸爸走完最後幾年：愛真的要及時

兄弟一壘手太多很頭痛　平野惠一考量「綜合力」

富邦開季4連敗　陳金鋒還在等執教首勝：不緊張繼續加油

羅智強提案「驅離反質詢官員」　綠委酸議場當足球場：不聽話就吃紅牌

震後10小時「台積電復原率80%」全世界驚呆！吳子嘉：得到很多尊敬

熱身賽還在鼓掌！天使開幕戰出現大谷　球迷「狂噓」

家中慘況引熱議！傅崐萁喊話「一生光明慷慨」：口業會禍延子孫

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

美國東岸罕見規模4.8地震！近百年最大之一

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　2正妹掀轟動

快訊／東加群島發生規模6.0地震

中國男女推倒50歲日男致昏迷！遭警逮捕

快訊／墨西哥宣布與厄瓜多斷交

北約秘書長：烏克蘭的情況可能發生在台灣

逛網拍發現「背景是男友房間」！她怒包抓小三

為躲海嘯　沖繩公路「停滿F-15戰機」畫面曝

紐約地震「40分鐘後」警報狂響　龜速系統挨轟

BBC曝台灣抗震「3大應對措施」成關鍵

CNN：台灣抗震成效驚人「花蓮隔天異常平靜」

更多熱門

相關新聞

30年沒洗過！他驚見「GG黃石巨垢」掉滿地　嚇傻求救

30年沒洗過！他驚見「GG黃石巨垢」掉滿地　嚇傻求救

男生們，你會特別清潔自己的「小兄弟」嗎？中部一名30歲男子某天洗澡時，低頭驚見「一片片石頭」掉滿地，一開始以為腎結石從體內掉出，嚇得他趕緊就醫求救。泌尿科醫師陳昭安細心且溫柔地替他將包皮褪下，一整圈「陳年包皮垢」像結石般裂開，過程中如土石流墜地的噁垢散發著濃郁臭味，畫面震撼讓人難以忘懷。

驚見病患「內臟逆位」！醫好奇追問其他部位

驚見病患「內臟逆位」！醫好奇追問其他部位

30歲女常感覺尿不乾淨！　醫點名「蹲馬步」很傷膀胱

30歲女常感覺尿不乾淨！　醫點名「蹲馬步」很傷膀胱

下體「4異狀」恐是性病前兆！ 尿尿刺痛小心了

下體「4異狀」恐是性病前兆！ 尿尿刺痛小心了

5旬男剛結紮就急找小三壞壞　完事後陰囊發黑「腫至6倍大」

5旬男剛結紮就急找小三壞壞　完事後陰囊發黑「腫至6倍大」

關鍵字：

陰莖大小泌尿科陰莖尺寸男性陰莖陰莖變大陰莖增長

讀者迴響

熱門新聞

「花蓮馮迪索」跑贏山崩影　經銷商急尋車主

快訊／砂卡礑發現第三具遺體！家屬指認

快訊／第三具遺體不是媽媽！特搜死者身上搜到證件

即／國道上與司機爆口角　他下車被多車撞輾慘死

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

孟耿如道歉文「其中一句話匪夷所思」！

即／天王星緊急暫緩拆除　會改變結構支撐恐傾倒

快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃

21歲正妹「砂卡礑步道」失聯3天　關鍵對話曝光

鋒面接力殺到明全台有雨！北回溫南飆34℃

全國「撞衫」率最高鄉鎮　見這LOGO秒懂

快訊／04:26台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

綜藝大哥遲到「進棚一直坐」就是不錄

夫妻重機出遊成永別！目擊者曝：滿地血不敢看

更多

最夯影音

更多
住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢

住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢
花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

地震來了貓跳上跑步機　媽：之前買來都不愛跑

地震來了貓跳上跑步機　媽：之前買來都不愛跑

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面