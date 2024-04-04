新加坡沒地震！駐台記者遇25年最強震嚇壞：要離開大樓嗎

▲花蓮3日上午發生規模7.2強震，是台灣近25年來規模最大的地震。（圖／內政部提供）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡位處地震帶之外，幾乎沒有地震，當台灣花蓮3日發生規模7.2大地震時，當時人在新北市的海峽時報駐地記者Yip Wai Yee嚇壞了，已經不確定是否要離開大樓，且大台北地區災情雖然較輕，但建築物外牆裂開剝落的景象仍令人震驚。

海峽時報報導，海峽時報記者Yip Wai Yee約在1年半之前外派到台灣，在過去這段期間遇過幾場地震，通常數秒內結束，有時則是搖晃程度小到不確定是不是真的有發生地震。不過3日上午地震來襲瞬間，她新北市住處天花板的燈劇烈搖晃，房間玻璃隔板嘎嘎作響，馬克杯雖然沒倒，但是杯子裡面的奶茶幾乎全都灑出來，「我當時嚇壞了，劇烈搖晃整整1分鐘。」

Yip Wai Yee先前從未遇過這種狀況，「我應該要離開大樓而非留在原地嗎」，不確定該怎麼做，且接下來一個小時內歷經至少6次餘震。她隨後趕往新北市板橋火車站，遇上火車、巴士停駛的情況，無法購買前往花蓮採訪的車票，但也稱「與花蓮相比，大台北地區的地震災情較輕，但首都及其周邊地區所看到的建築物牆壁裂開、磁磚掉落等景象，令人震驚。」

另據亞洲新聞台等報導，多名造訪台灣旅遊和在台居住的新加坡人都覺得這場地震非常可怕，新加坡遊客Ryan Foong到花蓮觀光3天，住在當地Airbnb公寓，3日上午在一陣猛烈搖晃中驚醒，有的同伴逃到1樓戶外，但他選擇待在房內，「除了在桌子等地方下面躲避，我不知道地震發生的時候要如何應對。」

花蓮這場規模7.2地震是25年來最強地震，有新加坡遊客決定取消4月11日至18日到台灣旅遊的行程，已經獲得部分住宿、租車的退款費用，但機票無法退費。也有其他新加坡人維持來台旅遊的計畫，不過行程將會視情況進行更動。

根據新加坡國家圖書館，新加坡位在地震帶之外，沒有發生地震的紀錄，平均下來，每年約有1至2次受到印尼蘇門答臘島地震影響，導致新加坡建築物晃動，但沒有嚴重到足以影響到建築結構完整性或造成財產損失。