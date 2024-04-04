泰粗心爸「清潔劑倒寶特瓶」！13歲兒大口狂灌　緊急送院

▲少年大口喝下地板清潔劑。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅一名粗心父親將買來的地板清潔劑倒入飲用完的茶飲寶特瓶，隨後放在家門口，兒子看見後以為是飲料，因此打開飲用，而撲鼻而來的異味讓他驚覺有異，才立刻打電話給家人，隨後更出現頭暈、胃痛等症狀。

根據khaosod報導，春武里府芭達雅救援中心4日凌晨12時16分接獲通報稱，有一名少年誤喝地板清潔液，隨即派出救援人員趕赴現場。當救護人員抵達現場後，誤飲清潔劑的13歲少年已經處於茫然狀態，且胃部劇烈疼痛，不斷哭喊。

▲家人獲報返家才緊急通報救護人員。（圖／翻攝自khaosod）



救難人員則立刻提供緊急治療，隨後將他送往醫院。原來少年的42歲父親將家中的地板清潔液裝進喝完的茶飲寶特瓶後，放在自家門口便去上班。而13歲少年看到家門口的寶特瓶後，以為是普通茶飲，於是撿起來放回自家冰箱。

少年隨後想到還有一瓶飲料，於是從冰箱拿出大口飲用潤喉，怎知卻喝到奇怪的液體，嚇得他立刻打電話通知其他家人。少年父親返家後才發現兒子誤飲自己裝在寶特瓶的清潔劑，其他家屬則隨即通報救護人員。

救護人員也警告，切勿將化學藥品裝在飲料瓶內，否則可能會發生誤飲等類似事件，嚴重恐造成生命危險。