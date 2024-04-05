預兆？花蓮強震前30小時　菲律賓小島捕獲「罕見地震魚」

記者張方瑀／綜合報導

台灣3日上午發生規模7.2強震，巧合的是在地震發生前約30小時，菲律賓一座小島上捕獲一條身長約1.5公尺、俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），許多當地漁民也是第一次親眼目睹。

根據《每日星報》報導，台灣3日上午7時58分發生25年來最強烈地震，目前已造成10人死亡、1000多人受傷；巧合的是，在距離震央花蓮1440多公里處的菲律賓卡蘭加曼島（Kalanggaman Island）在2日凌晨2時左右，也就是花蓮地震前約30小時，捕獲一隻長1.5公尺、重達15公斤的皇帶魚。

當地漁民卡勇（Brenjeng Caayon）3日受訪時表示，當天是他負責的漁船捕到這條皇帶魚，他認為這並不是巧合，「根據傳聞，這是個不祥的預兆，因為就在今天早上，台灣發生了地震，我以前不相信，但現在我開始相信了。」

卡勇說，當船員們把皇帶魚拉上船時，其他船員並不知道皇帶魚長什麼樣子，因為從未親眼見過，「他們想把牠丟回海裡，但我阻止了他們，我看一眼馬上就認出來了，因為我以前見過，但沒有這麼大隻。」

皇帶魚又被稱作地震魚，通常生活在海面下200公尺至1000公尺的深海魚類，是現存最長的硬骨魚，身長可達17公尺、重達270公斤，鮮少出現在水面上。民間多年來謠傳，皇帶魚現蹤是大地震或海嘯的預兆。