海嘯警報狂響！　沖繩觀光客「受困渡輪上」嚇瘋：無處可逃

▲發布海嘯警報後，沖繩觀光客在飯店高樓，不安地望著大海。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，日本沖繩縣多地也發布海嘯警報，由於正值春假期間，觀光人潮比平常更多，導致情況更加混亂。其中，一些旅客當時正好在渡輪上，更因為「無處可逃」而飽受驚嚇。

FNN報導，當地時間3日上午9時1分（台灣時間上午8時1分），一艘渡輪載滿乘客，才剛從那霸港出發，準備前往離島，卻在此時收到海嘯警報。一名乘客回憶，「因為是無處可逃的狀況，所以非常不安」，幸好船隻隨後就返回港口。

▲沖繩縣民眾紛紛前往高處疏散。（圖／達志影像／美聯社）



石垣島觀測到20公分海嘯，呼籲避難的防災無線電響徹全島，前往班納山（バンナ岳）的道路上一度堵塞，作為臨時避難所的小學4樓也擠滿群眾。一名女性觀光客說，「太可怕了。我不知道在哪裡，但被當地人帶來了避難所。」一名來自名古屋的男性說，「雖然經常在電視上看到海嘯，但一旦發生在自己身上，卻什麼也做不了。」

除此之外，宮古島、與那國島都觀測到30公分海嘯，島上孩子紛紛手牽手避難。而在那霸市的高地公園，也有大約700名居民前來避難，人們不安地望向大海。

幸好，當地時間上午10時40分（台灣時間9時40分），海嘯警報已經降級為海嘯注意報，中午12時海嘯注意報也被解除，日本目前未傳出災情。

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