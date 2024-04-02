援助加薩竟遭空襲！世界中央廚房7人喪命　怒控以色列：不可原諒

▲ 世界中央廚房工作人員在加薩遭以軍空襲罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen，後簡稱WCK）在加薩走廊協助運送糧食援助，儘管已事先和以色列軍方協調，1日仍遭到空襲，造成7名員工喪生，怒控此舉「不可原諒」。

根據《路透》，WCK由名廚何塞．安德烈斯（Jose Andres）在2010年創辦，致力於解決災難後的飢餓問題。該組織聲明表示，以色列1日對加薩中部的空襲造成7名工作人員身亡，包括澳洲、英國、波蘭公民，還有巴勒斯坦人及一名美國與加拿大雙重國籍者。

WCK聲明指出，儘管他們是在與以軍協調之下行動，依然遭到襲擊，當時工作人員剛在代爾拜萊赫（Deir al-Balah）的倉庫卸下逾100噸經海路運往加薩的人道主義糧食援助，分別乘坐2輛有組職標記的車輛離開，車隊卻在路上遭到空襲。

WCK執行長戈爾（Erin Gore）指控，「這不僅是對WCK的攻擊，也是對人道主義組織的攻擊，而這些組織在糧食被當成戰爭武器的最可怕情況下伸出援手」，「這是不可原諒的」。

創辦人安德烈斯也在社群平台發文，對罹難者親友表示心碎與悲傷，「以色列政府需要停止這種無差別的殺戮」，「需要停止限制人道主義援助，停止殺害平民與救援人員，停止將食物當成武器。別再讓無辜的生命逝去，和平始於我們共同的人性，現在就該開始」。

哈瑪斯聲明指出，以色列此舉是為恐嚇國際人道主義機構人員，阻止他們執行任務。以軍則表示，「以色列國防軍為安全運送人道主義援助付出廣泛努力，且一直和WCK密切合作，為加薩人民提供糧食及人道主義救援」，目前正對這起事件進行最高級別調查。