SOD闖兒童公園拍AV　番號曝光！亂倫禁忌劇情讓居民怒炸了

▲SOD闖合家歡公園拍AV，番號畫面曝光！居民怒火中燒。（翻自livedoor）

圖文／鏡週刊

日本東京杉並區的「蠶絲之森公園」，近日引發當地居民與議員關心，因為有鄉民發現，SOD公司在去年11月發表的一部新AV中，背景竟然就是大人小孩都愛去的「蠶絲之森公園」，而且明顯是SOD團隊非法私闖拍攝，這讓居民們怒火中燒。

據日本《集英社Online》報導，「蠶絲之森公園」對杉並區居民來說，是重要的休閒公園，而且旁邊緊鄰小學，無論是大人還是小孩，都會把蠶絲之森公園當成是休閒遊憩場所。不過就有鄉民發現，SOD公司去年11月發布一部新片中，背景疑似是蠶絲之森公園，並向政府單位與議員反映。就在上月中，區議員在質詢會上，證實拍攝地點就是「蠶絲之森公園」。

杉並區都市整備部綠地公園課在回答議員質詢時表示，區政府並沒有收到相關影片拍攝團隊的任何申請，換句話說，當時SOD團隊應是違法闖入公園拍攝。另外區政府也強調，如果真的有團隊提出申請，但申請的拍攝內容涉及違反善良風俗或性暴力等，區政府也有權利拒絕租借。

報導也指出，當地居民對於這起拍攝事件，相當憤怒與不安，因為旁邊就是小學，公園內也常有未成年兒童出入。此外，這支AV片的內容，竟然是描述未成年少女，從小就遭到父親洗腦進行「肉體性教育」，因此涉及兒童性剝削、違反兒少法等情節，引發社會爭議。

就有AV業界人士指出，他相信這起事件應是SOD的錯，SOD應該沒有獲得公園的許可。而且這名人士也認為，通常SOD公司要獲得拍攝許可，是非常困難的，所以他們才會偷偷闖入拍攝。但這名人士也指出，專業的做法為，SOD在後製時，應該就把公園打馬賽克，但這次顯然讓公園直接曝光。

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