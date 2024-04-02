吃壞腎臟！　服用「小林製藥紅麴」後住院治療者增至157人

▲日本小林製藥紅麴相關保健食品引發風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本小林製藥紅麴相關保健食品引發風暴，許多人服用後出現腎臟機能低下等症狀，甚至還有台灣的消費者深受波及，如今在日本一共導致5人死亡、157人因此住院，其中有47人的腎臟因此受到損傷，而政府設立的客服中心更是收到1500件以上的投訴。

根據《日本放送協會》，日本厚生勞動省公布最新相關數據，截至3月31日，一共有157名消費者在服用後因此住院、累計5人因此死亡，還有高達786名消費者在長期服用後因感覺到身體產生異狀而前往醫療機構就診。

其中，厚生勞動省和消費者廳從3月29日起針對小林製藥紅麴保健食品受害一案設置客服中心，至3月31日短短3天以內就收到高達1758筆諮詢電話，這些消費者大多提問，「已經服用被指定為回收對象的商品，會有問題嗎？往後該如何應對」、「成分表中出現『紅麴』，這也是政府指定的回收對象商品嗎？」

日本腎臟學會就針對身為醫師的會員進行調查，這些會員向學會匯報服用小林製藥紅麴保健食品患者的案例，其中在日本有47人在服用後出現腎臟機能受損，而高達8成的患者集中在今年1月後出現症狀。

據悉，日本政府針對「紅麴膽固醇顆粒」、「內脂幫手+膽固醇」、「納豆激酶乾爽粒GOLD」等3項製品祭出自主回收等行政處分。在出現腎臟受損的47例中，有46人服用紅麴膽固醇顆粒、1人服用內脂幫手+膽固醇。

高達9成的患者年齡介於40至69歲之間，其中近7成是女性，最早前往醫院就診的時間點是去年11月，而在今年1月以後就診的患者數高達8成。半數以上的患者出現疲倦、食慾降低、尿液異常、腎臟機能低下，還有2成的患者出現腹部症狀、體重下降。

另外，高達4分之3的患者在停止服用小林製藥紅麴保健食品後，症狀略有改善，4分之1的患者接受類固醇治療，還有2人甚至得因此必須接受洗腎。