窺探神秘北韓！他操控無人機「空拍新義州」　街道冷清宛如喪屍入侵

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)為全球最神秘的國度之一,由於實施高度的封鎖政策,使得外界對於北韓的景觀無不充滿想像。最近,美國知名論壇流出一段新義州市的無人機空拍畫面,該名網友透露他趁新冠疫情期間,從鴨綠江的另一端拍攝,只見市容充滿破舊低矮的建築,街上充斥著政治標語,且道路上沒有什麼車輛和行人。

根據韓媒《朝鮮日報》,一名網友在美國知名論壇Reddit上傳10張無人機空拍照片和3段長達19秒鐘的影片,拍攝內容為北韓平安北道新義州市的街景,雖然目前無法辨別真偽,不過一名網友推測,很有可能是拍攝者從中國遼寧省丹東市操控無人機進行拍攝。

Um residente chinês lançou ilegalmente um drone em direção à Coreia do Norte e mostrou o “fundo” do país



As imagens mostram a cidade norte-coreana de Sinuiju. Está localizado quase perto da China, separado apenas pelo rio Yalu. pic.twitter.com/PyjnMsODNM