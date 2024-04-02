窺探神秘北韓！他操控無人機「空拍新義州」　街道冷清宛如喪屍入侵

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）為全球最神秘的國度之一，由於實施高度的封鎖政策，使得外界對於北韓的景觀無不充滿想像。最近，美國知名論壇流出一段新義州市的無人機空拍畫面，該名網友透露他趁新冠疫情期間，從鴨綠江的另一端拍攝，只見市容充滿破舊低矮的建築，街上充斥著政治標語，且道路上沒有什麼車輛和行人。

根據韓媒《朝鮮日報》，一名網友在美國知名論壇Reddit上傳10張無人機空拍照片和3段長達19秒鐘的影片，拍攝內容為北韓平安北道新義州市的街景，雖然目前無法辨別真偽，不過一名網友推測，很有可能是拍攝者從中國遼寧省丹東市操控無人機進行拍攝。

Um residente chinês lançou ilegalmente um drone em direção à Coreia do Norte e mostrou o “fundo” do país



As imagens mostram a cidade norte-coreana de Sinuiju. Está localizado quase perto da China, separado apenas pelo rio Yalu. pic.twitter.com/PyjnMsODNM — Vladimir Putin (@RobertoRussia) March 31, 2024

發文的網友透露，他2020年在中國時操縱無人機飛往北韓新義州市，從出發地飛行至1.6公里外的新義州市進行拍攝。

只見相片中，可以看見懸掛金日成、金正日父子肖像畫的建築物，而建築物外牆則懸掛「敬愛的最高領導者金正恩同志萬歲」、「偉大的金日成同志和金正日同志將永遠與我們同在」等宣傳標語，至於街道上則充斥著懸掛寫滿「白頭革命精神」、「正面突破戰」政治標語的紅色看板。

▲▼一名網友透過操縱無人機從中國空拍北韓新義州市，可以看見冷清的街道和懸掛金氏父子肖像的建築物。（圖／翻攝自Reddit，下同）

雖然新義州市隔著鴨綠江與中國遼寧省丹東市接壤，是北韓西北部的大城，且曾經被北韓政府列為「特別行政區」，打算參照中國的香港和澳門實施50年的基本法統治，但如今從空拍影像可以看到，寬敞筆直的街道非常冷清，只有一兩台車輛經過，宛如遭喪屍入侵的空城，不過鴨綠江邊可以看到停泊的船隻。

從空拍影像也可以看到，騎乘自行車、或是走在街邊上的平民，他們大部分都戴著口罩，至於穿著制服的公安（警察）也出現在空拍影像中，且也可以看到牽著手的婦女，部分行人甚至在看到飛行在空中的無人機時還露出驚訝的神情，考量到拍攝時間為2020年，當時平壤當局針對全球疫情實施高度封鎖政策，也因此許多居民可能被關在家中。

報導指出，空拍時所使用的無人機研判是由來自中國的科技公司「大疆創新」所製造，該間品牌專門研發民用無人機、航拍器材、攝影等光學系統與車載零組件，而影片中的無人機飛行最高高度為120公尺，推測該名拍攝者在空拍前並未獲得北韓或中國當局的批准。

其他人打趣問，「你還活著嗎」；對此，該名發文網友表示，「我還活著啦，而且很自由」。