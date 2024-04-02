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痛批南韓政府說謊！醫界對尹錫悅談話「失望」：根本不是錢的問題

▲▼南韓總統尹錫悅1日針對醫師罷工和醫療改革發表談話。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅1日針對醫師罷工和醫療改革發表談話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革，盼能透過每年擴招2千名醫科生來解決醫療人力不足等問題，豈料住院與實習醫師卻因此集體罷工至今，在經過50幾天後醫界和政府仍處於僵局。南韓總統尹錫悅昨（1）日發表談話，稱該項數據是經過縝密計算。對此，醫界仍不以為然，稱說謊不打草稿的政府將會留下黑歷史。

根據《韓聯社》，尹錫悅1日上午在總統辦公室發表「對國民談話」，當中提到政府決定進行醫療改革的原因，包括考慮到未來人口高齡化後，南韓缺乏醫師的情況會變得更嚴重，且沒有醫師願意前往偏鄉醫療機構應聘，對此大韓醫師協會下屆會當選人任賢哲（音譯，小兒青少年科醫師）無言道不願意發表任何立場。

任賢哲表示，「（針對尹錫悅總統的談話）我沒有任何相關立場，我連理由都不想說，不願意多做評論。」

前大韓醫師協會會長盧煥圭則在臉書張貼尹錫悅談話全文，「跟我預想的一樣，總統不願意多做退讓，然而他又再一次說謊了！他提出偏頗的資訊，這就是權力的蠻橫！如果照你說的話，為了拯救醫療而不得已吊扣醫師們的執照，最終導致醫療能量癱瘓，那麼你所說的政治根本就是錯誤的。全國人民都知道，只有你不知道而已。」

▲▼南韓醫學院教授聚集在高麗大學召開會議，抗議政府提出的擴招2千名醫科生的政策。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓醫學院教授聚集在高麗大學召開會議，抗議政府提出的擴招2千名醫科生的政策。（圖／達志影像／newscom）

某要求匿名的上級綜合醫院醫師表示，「和前面講的根本一模一樣，和保健福祉部長與次長所說的沒有不同。我不知道尹錫悅為何還要再次發表談話，他們根本不願意和醫師坐下來協商、也不願意說服醫師。」

一名開業醫師則表示，「總統好像把所有問題都歸咎到錢的身上，我對談話內容感到失望。在培育醫師和擴大必須醫療上不僅沒有擬訂具體的財政計畫，而在尚未保障教育條件和工作環境的條件下，一味要求擴招醫科生，如此根本無法說服國民和醫生。」

另外，大韓醫師協會也透過非常對策委員會公關長金成根（音譯）表示，對於尹錫悅1日的談話內容「感到失望」。

►南韓醫療改革絕不讓步！尹錫悅認「缺醫嚴重」：偏鄉招不到醫師

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