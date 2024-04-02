北韓今晨再度射彈　南韓軍方：疑似試射「極超音速飛彈」

▲金正恩3月19日前往西海衛星發射場，指導用於極超音速飛彈的新型固態燃料引擎噴射實驗。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（2）日上午向東海（日本海）發射一枚疑似為遠程彈道飛彈（IRBM）的物體，該枚飛彈朝咸鏡北道吉州郡無人島的方向飛進，在飛行600公里後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。南韓軍方對此分析，北韓有可能正在進行極超音速飛彈的試射，因為北韓曾經於3月20日進行引擎噴射實驗。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓2日上午6時53分（台灣時間5時53分）從平壤一帶發射1枚疑似IRBM的飛行物體，該物體飛行600公里後墜落在東海（日本海）的日本專屬經濟海域（EEZ）之外，南韓軍方在偵測到北韓發射導彈後已全面進行追蹤和監視，並和美國、日本分享相關情報，分析詳細數據。

南韓聯合參謀本部指控，「北韓發射導彈的行為對韓半島（朝鮮半島）的和平穩定構成嚴重威脅，是明顯的挑釁行為，在此我方予以嚴厲譴責。」

南韓軍方指出，北韓今早發射飛彈，很有可能是試射極超音速飛彈，因為先前北韓曾於3月19日在其最高領導人金正恩的視察指揮下，針對新型中長程極超音速飛彈的多節固態燃料引擎進行地上（地面）噴射實驗，最後取得令人滿意的結果。

南韓軍方關係人士分析，雖然北韓2日發射飛彈的飛行時間不到10分鐘，卻能在短短10分鐘以內飛行600公里，因此從飛行速度可以推估，北韓可能正在測試極超音速飛彈，而極超音速飛彈的速度可以達到5倍音速（時速約6120公里以上），從推進器分離出來的彈頭在飛行軌道不具規則，導致敵方難以監測或攔截。

▲北韓2022年1月11日上午再度試射極超音速飛彈。（圖／路透社）

北韓繼今年1月試射掛載極超音速機動型操縱彈頭的固態燃料中長程彈道飛彈後，2日疑似將極超音速飛彈彈頭掛載在改良性能的新型推進器後進行試射。

韓國國防安保論壇專門研究委員申宗佑（音譯）分析，「（若北韓今天）試射遠程飛彈，則有可能是試射極超音速飛彈。不過，北韓若採『高角度發射』則應該可以飛行30分鐘，然而從墜落地點來看，該枚飛彈並沒有飛行這麼遠，因此研判此次試射可能是以失敗告終。」

不過南韓軍方卻有不同看法。一名南韓軍方消息人士認為，北韓可能是顧慮到俄羅斯的觀感，因為一旦讓飛彈射得遠，很有可能會一不小心就飛到俄羅斯，因此才會有意調整射程，「不能斷定（此次試射）結果為失敗」。

日本防衛省指出，該枚北韓飛彈的飛行最高頂點高度為100公里、飛行距離為650公里以上。

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